Римас Куртинайтис: «Было сложно, но сегодня «Химки» были сильнее»

Главный тренер «Химок» Римас Куртинайтис после победы над «Миланом» в матче регулярного чемпионата Евролиги (87:79) отметил, что игра была сложной.

— Сегодня команда приложила максимум усилий, чтобы победить, — цитирует пресс-служба клуба Куртинайтиса. — Мы отлично боролись и показали хорошую энергию на протяжении всех сорока минут. Все выложились на 120 процентов, и это было главной причиной победы. Также хотел бы отметить нашу защиту во второй половине, особенно в четвертой четверти. Рад за ребят, которые собрались и дважды возвращались в игру, оба раза проигрывая девять очков. Мы выиграли, и игра получилась хорошей. Было сложно, но сегодня мы были сильнее. Как только начали лучше защищаться, стало появляться больше шансов для быстрых отрывов и быстрых действий в атаке. Сегодня это все сработало.

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