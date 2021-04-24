Паскуаль гордится «Зенитом» после второго матча с «Барселоной»

Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль после поражения от «Барселоны» (78:81 ОТ) во втором матче 1/4 финала Евролиги отметил, что гордится своей кломандой. Счет в серии стал равным — 1-1.

«В первой половине мы не контролировали подбор и совершали мелкие ошибки в некоторых ситуациях. Так мы дали «Барселоне» почувствовать игру и повести 9 очков к перерыву. Во второй половине мы выглядели значительно лучше. Мы стали играть сильнее как в защите, так и в нападении, демонстрировали более цельный баскетбол во всех ситуациях. Еще до начала матча понимали, что это будет та встреча, в которой мы можем провести немало минут, уступая в счете.

У нас была возможность победить в концовке. Мы владели мячом в последней атаке в основное время, но не смогли забить. Что тут можно сказать? Мы как раз этого и хотели — чтобы у нас появился шанс для победы, и этот шанс мы получили. В овертайме наша команда имела некоторые преимущества перед соперником, но был один перехват, который, вероятно, оказался ключевым. Я должен гордиться своей командой, ее действиями на площадке. Тем, как она подходила к игре и cражалась сегодня вечером", — рассказал Паскуаль.