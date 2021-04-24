Кущенко заявил, что «Барселона» оказалась не готова к серии плей-офф против «Зенита»

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко прокомментировал поражение «Зенита» от «Барселоны» (78:81 ОТ) во втором матче 1/4 финала Евролиги.

«Во второй игре серии «Зенит» сам упустил победу, но все равно, складывается ощущение, что «Барса» оказалась не готова к «Зениту», к его фирменному баскетболу, — сказал Кущенко. — Несмотря на равный счет в серии, пока что Паскуаль переигрывает Ясикявичуса и «Барселону». В Питере будет баскетбол высочайшего уровня и накала. Если «Зенит» добьется успеха, уже никто не скажет, что это произошло случайно, что у восьмого места нет шансов против победителя регулярного чемпионата», — приводит ТАСС слова Кущенко.

Счет в серии «Зенит» — «Барселона» — 1:1. Третий матч серии состоится 28 апреля в Санкт-Петербурге.