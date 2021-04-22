Центровой «Зенита» Гудайтис пропустит второй матч с «Барселоной»

Основной центровой «Зенита» Артурас Гудайтис получил травму в победном матче плей-офф Евролиги с «Барселоной» (76:74, 1-0).

«Плохие новости — вновь у нас травмировался игрок, на этот раз Артурас Гудайтис, — сказал главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль. — Можно сказать, что нам сильно не везет, ведь он — важный для нас игрок. После того как мы потеряли Матеуша Понитку, это большое потрясение для нас. Мы должны найти способ продолжать свой путь дальше. Вторая игра уже в пятницу, мы должны продолжить играть так, как играли на протяжении сезона. Хорошая игра в защите, хорошая организация в нападении, понимание, как действовать в любой ситуации».

(Тимур Ганеев)