Пангос призвал «Зенит» не расслабляться после победы на «Барселоной»

Разыгрывающий «Зенита» Кевин Пангос прокомментировал победу над «Барселоной» в первом матче серии плей-офф. Канадец стал главным героем встречи, набрав 19 очков и 33 балла за эффективность действий (карьерный рекорд).

«Игроки «Барсы» были настроены атлетично сыграть в защите, не дать нам забить ни одного легкого мяча, — отметил «СЭ» Пангос. — Мы были готовы к такому развитию событий. Провели идеальную первую половину, но во второй опять занервничали. Подсели физически. Да, у нас есть одна победа на выезде, но нам необходимо еще лучше действовать в следующих матчах. Продолжать биться за каждый мяч. Сейчас мы не можем просто остановиться, расслабиться и наслаждаться тем, чего достигли. Не исключаю, что эта серия растянется до решающего пятого матча».

(Тимур Ганеев)