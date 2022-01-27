Бэрон объяснил, за счет чего «Зенит» второй раз в сезоне обыграл чемпионов Евролиги

Защитник «Зенита» Билли Бэрон прокомментировал победу своей команды над «Анадолу Эфес» (76:67) в рамках 23-го тура Евролиги.

В составе победителей самым результативным игроком матча стал Алекс Пойтресс, набравший 21 очко и 9 подборов. На счету Бэрона 13 очков и 5 передач.

«Мы очень рады сегодняшней победе, — подчеркнул «СЭ» Бэрон. — Очень важно было вернуться на победный путь в Евролиге. Да, игроки нашей команды получили ряд травм (повреждения у Захарова, Карасева и Понитки — Прим. «СЭ»). Это произошло в самый неподходящий момент. Но постепенно мы разбросались, Алекс [Пойтресс] был неудержим под кольцом. Мне удалось забросить три трехочковых. Но самое главное, что мы остановили сумасшедшее нападение соперника. Отлично оборонялись. После этого все встало на свои места. Я рад, что мы второй раз подряд обыграли чемпиона Евролиги в этом сезоне. Готовимся к следующим играм».

В первом круге «Зенит» победил в Турции со счетом 90:79. Подопечные Хавьера Паскуаля одержали 13 побед в регулярке и закрепились в зоне плей-офф — 4-е место.