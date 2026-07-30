В Казахстане заявили о желании создать клуб по хоккею с мячом, который вступит в российскую Суперлигу

Хоккеист Сергей Почкунов в интервью «СЭ» заявил о планах возрождения хоккея с мячом в Казахстане.

Сборная не играла три года на чемпионатах мира, федерация фактически прекратила существование. Почкунов играл за юношескую сборную России и взрослую сборную Казахстана, с которой взял четыре бронзы чемпионата мира.

— Наша главная цель сейчас — зарегистрировать новую федерацию Казахстана в Международной федерации хоккея с мячом. Процесс идет, мы общаемся с FIB онлайн. Прежняя федерация три года фактически ничем не занималась и прекратила существование, FIB подтвердил ее закрытие. Сейчас мы регистрируем новую организацию. Я ее вице-президент.

— Как вообще пришло в голову всем этим заняться?

— Мы собрались с ребятами, которые вместе играли за сборную Казахстана. Все они понимают хоккей с мячом, отдали этому виду спорта много лет. Решили, что его нужно возрождать — сейчас им практически никто не занимается. Необходимо вернуть на чемпионаты мира мужскую и женскую сборные. Нужно снова участвовать в молодежных чемпионатах мира, чтобы дети тоже начинали ездить на международные соревнования. Нужно возрождать клубные команды.

Нынешний президент федерации Ильяс Хайрекишев предложил мне присоединиться. Он сказал: «Сергей, мы вместе работаем с детьми, ты проводишь лагеря, мы вместе играли за сборную. Давай попробуем». Планы были не на годик вернуться на чемпионат мира, а именно глобально развивать, я согласился. Недавно провели в Астане первые сборы для детей, приехали 25 человек. Школы остались, в Хромтау в одной из них занимаются дети примерно шести возрастов. Это костяк детского хоккея с мячом в Казахстане, из которого можно набирать новое поколение игроков.

— То есть вашему поколению в 45 лет на лед возвращаться не придется?

— Думаю, нет. (Смеется.) Это уже история из прошлого. Классный опыт, мы играли с сильнейшими спортсменами. Теперь нужно создавать новое поколение. Конечно, для них необходимо создать хорошие условия. Мы хотим организовать в Астане клуб, который будет играть в чемпионате России, как «Барыс» в КХЛ. Тогда в город будут приезжать сильные команды, болельщики смогут ходить на матчи. «Акжайык», когда-то выступавший в Высшей лиге, прекратил существование. Ребята, которые будут выступать за Астану, получат возможность играть против серьезных соперников. На базе этого клуба смогут тренироваться и сборные Казахстана.