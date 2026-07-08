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Рабочая группа Международной федерации бенди изучит решение МОК по российским спортсменам

Алина Савинова

Вице-президент и генеральный секретарь Международной федерации хоккея с мячом (FIB) Аттила Адамфи заявил, что организация изучит новые рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) по участию россиян в турнирах.

7 июля МОК объявил о восстановлении в правах Олимпийского комитета России. Также организация рекомендовала снять все ограничения с российских спортсменов.

«У нас создана рабочая группа по интеграции, которая оценит решения МОК и будет координировать действия с заинтересованными сторонами», — приводит ТАСС слова Адамфи.

В январе FIB объявила, что готова рассмотреть вопрос о допуске россиян к юниорским соревнованиям после соответствующей рекомендации МОК в декабре.

Флаги МОК и&nbsp;России.МОК восстановил в правах Олимпийский комитет России

Источник: ТАСС
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МОК
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