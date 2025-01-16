Что происходит в российском бадминтоне.

Российский спорт постепенно возвращается в международный — где-то процесс идет сложнее, где-то хватило элементарного согласия на условия о нейтральности. Однако не везде нас готовы вернуть только после нашего согласия. «СЭ» нашел вид спорта, в котором россиян вернули, а потом передумали и отменили решение — из-за включения в состав членов федерации представителей ДНР.

Это бадминтон — причем, по данным международной федерации (BWF), в период 2015-2019 годов число занимающихся им в России выросло на 3376%. Кажется, это тот редкий случай, когда поставили не на медали и сборную, а массовый спорт. «СЭ» поговорил с президентом Национальной федерации бадминтона России Андреем Антроповым о способах развития во время отстранения и без крупного финансирования — и почему наши все еще не на международных соревнованиях.

Нечестные и непонятные нюансы

— Прежде всего, как у вас обстоит дело с допуском до международных соревнований? Помню новости, что россиян допустили в нейтральном статусе.

— У нас произошло приостановление этой процедуры по образу и подобию Олимпийского комитета России. То есть россиян допустили, но в связи с принятием в состав членов федерации новых территорий это решение не реализовали. Хотя я объяснял коллегам не раз, что есть законодательство, по которому мы не можем не принять их в состав федерации: ну просто по Конституции РФ эти регионы — часть России.

При этом россиян в целом готовы допустить в нейтральном статусе. Но для меня много чего в этом непонятного — что это такое, какие условия? Толком это объяснить не смогли. Мы ждем в апреле конференцию международной федерации, на которой будет избран новый президент, будет новый совет. Получается, разговаривать не с кем. Мы в состоянии ожидания.

При этом нас слушают, никто нас не изгоняет. Я до апреля вице-президент Европейской конфедерации бадминтона, и вся информация с совещаний до меня доводится. Мы в строю, все документы получаем. Тем более международная федерация здорово развивается, на Олимпиаде в Париже получили очень хорошие цифры по билетам, просмотрам в интернете и на телевидении. Количество занимающихся растет, мы у себя стараемся соответствовать.

— Но вы не против нейтрального статуса в целом? А то у нас разные люди федерации возглавляют.

— Я не люблю непонятные и нечестные нюансы. Для меня до сих пор непонятно, что такое нейтральный статус. Нам говорят, что люди не должны иметь отношения к флагу и гимну, быть нейтральными. Но они тренируются здесь за государственный счет, а на чемпионатах России все равно поднимается флаг. Получается, нужно жить за границей?

— Пловцы спокойно отбирались через чемпионат России.

— Должны быть четко прописанные критерии. Спел человек гимн на чемпионате России — все, он уже не нейтрален? В целом я не против идеи участия в международных стартах — люди ведь ради этого тренируются. Но они тренируются в том числе ради региона, федерации, страны. Насколько я знаю, в международной федерации готовы нас видеть, просто хотят согласовать все это с МОК, чтобы условия устроили всех. Конечно, нужно обсуждать и договариваться. Но эти последние три года в период отстранения для нас точно не прошли зря.

Фото Известия

Ролик с Медведевым очень помог

— Не прошли зря — это в каком смысле?

— У нас серьезные конкуренты, топовые виды, которые забирают финансирование, талантливых менеджеров, телевидение, поэтому нам нужно быть креативными. Вид спорта может сделать ставку на сборную, а может — на массовый спорт. Мы уходим в массовость, в парки, школы. Спорт высших достижений — вершина айсберга. Но если колосс будет на глиняных ногах, он не устоит.

Так что мы сейчас развиваем школьный, корпоративный бадминтон, стараемся зайти в разные двери. Тем более что в бадминтоне росто-весовые качества и возраст, пол играют намного меньшую роль, чем в других видах. Он может быть и народным, и при этом интеллигентным.

— При президенте РФ Дмитрии Медведеве было легче развивать?

— А всегда нелегко. Дмитрий Анатольевич тогда и сам играл в бадминтон, и даже поучаствовал в ролике о его пользе для школьных уроков — когда появился третий урок физкультуры, мы первыми туда зашли и сделали программу для школьников. Его вступительное слово было в презентации. Конечно, это очень помогло. Мне кажется, такие нетоповые виды спорта могут развиваться за счет креативности.

Например, мы сделали свою систему счета, программное обеспечение. Или, например, новые центры открываем — Липецк, Орел, рассматриваем Екатеринбург. В Раменском скоро появится большой бадминтонный кластер — федеральный центр и для сборов национальной команды, и для турниров разного уровня. Комплекс с бассейном, это полезно для восстановления. Продумываем отдельную гостиницу рядом. Фиджитал-центр там собираемся открыть. Плюс жилой массив там рядом, люди будут приходить играть. В Подмосковье вообще активно бадминтон развивается.

— По ходу вашего ответа гуглил — в поиске две федерации Московской области вываливаются. Это как?

— Это давняя история, она уже в прошлом. Сейчас федерация одна, ее возглавляет Виктор Пронин. На мой взгляд, в Московской области как раз пошел рост как на дрожжах после того, как эти распри закончились.

Фото Национальная федерация бадминтона

Нация слепнет

— Можно какой-нибудь стопроцентный аргумент, за счет чего бадминтон может бороться с конкурентами? Как будто в России много видов спорта выше по популярности.

— Как минимум, потому что бадминтон полезен для здоровья, и это доказано научно Центром глазных болезней имени Гельмгольца. Есть такая болезнь миопия, проще говоря — близорукость. Нация слепнет, это невозможно не видеть, и этот процесс развивается не только у нас, но и в Азии, например, где много технологичных стран, там ситуация еще запущеннее. Бадминтон помогает это дело предотвратить, потому что лучшая тренировка глаз — смена объекта зрения с ближнего на дальний. Именно в бадминтоне это происходит с нужной частотой.

— Что нужно, чтобы нас допустили в бадминтоне в 2025-м?

— Будем разговаривать с международной федерацией после конференции. Мы идем в фарватере министерства спорта, ОКР. И при этом не хотим, чтобы в наше единство вносили трещины.

Отстранение пришло в период, когда для нас было, возможно, лучшее время. Чтобы вырастить спортсменов, нужно 6-8 лет минимум. Мы этим вдолгую занимались — а тут пандемия, а потом известные события. И когда мы должны были снимать сливки, нас не допускают до соревнований. Мы следим за опытом зарубежных коллег — в Индии, Франции, где сейчас бум, вкладываться в долгосрочные программы начали лет 20 назад, чтобы вырастить новое поколение. И сейчас они получают результат. Мы будем стараться достичь такого же успеха в долгосрочном периоде.