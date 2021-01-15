Француз Петерансель в 14-й раз выиграл ралли-марафон «Дакар»

Французский гонщик Стефан Петерансель на «Мини» выиграл зачет внедорожников на ралли-марафоне «Дакар».

На последнем участке протяженностью 200 км победу одержал испанец Карлос Сайнс, показав результат 2 часа 17 минут 33 секунды. Вторым стал катарец Насер Аль-Аттия, третье место занял Петерансель. Россиянин Владимир Васильев занял пятое место.

Общее время Петеранселя составило 44 часа 27 минут 11 секунд, на втором месте остался Аль-Аттия, на третьем — Сайнс. Васильев стал седьмым в общем зачете.

55-летний Петерансель выиграл «Дакар» в 14-й раз в карьере.