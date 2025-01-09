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Сегодня, 19:34

Кротов занял 16-е место в зачете внедорожников на пятом этапе ралли-марафона «Дакар»

Камила Абдурахманова
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Денис Кротов, представляющий Кыргызстан, и его штурман Константин Жильцов показали шестнадцатый результат на пятом этапе ралли-марафона «Дакар», который проходит в Саудовской Аравии среди внедорожников.

Спецучасток протяженностью 428 километров Кротов и Жильцов на Мини преодолели за 4 часа 56 минут 16 секунд. Победителем стал американец Сет Кинтеро (Тойота) с результатом 4 часа 32 минуты 53 секунды. Нассер Аль-Аттия из Катара (Дачия), финишировавший первым, получил штраф в 10 минут за превышение скорости и занял второе место, отстав всего на секунду. Третьим к финишу пришел швед Маттиас Экстрем (Форд) с отставанием 0,08 секунды.

Среди грузовиков лидировал действующий чемпион «Дакара» чех Мартин Мацик на Ивеко с результатом 5 часов 1 минута 53 секунды. Второе место занял нидерландец Кес Колен (Ивеко), отстав на 18,42 секунды. Третье место у его соотечественника Митчела ван ден Бринка (Ивеко) с отставанием в 39,37 секунды.

В зачете внедорожников лидирует нидерландец Хенк Латеган (Тойота), Кротов — 47-й.

Международная автомобильная федерация (ФИА) запретила проводить соревнования на территории России и Белоруссии из-за ситуации на Украине, разрешив спортсменам этих стран выступать на международных турнирах лишь под нейтральным флагом.

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