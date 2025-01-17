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Сегодня, 15:59

Чешский гонщик Мацик стал двукратным чемпионом «Дакара» в зачете грузовиков

Сергей Ярошенко
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Экипаж чешского гонщика Мартина Мацика на Iveco стал победителем ралли-марафона «Дакар» в Саудовской Аравии в зачете грузовиков.

По итогам 12 этапов Мацик занял первое место в генеральной классификации с результатом 58 часов 42 минуты 58 секунд. Вторым стал нидерландец Митчел ван ден Бринк (Iveco, + 2:21,13), тройку замкнул чех Алеш Лопрайс (Iveco, +2:26,43).

35-летний Мацик стал двукратным победителем «Дакара».

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