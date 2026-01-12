Кротов финишировал 21-м на восьмом этапе «Дакара»

Российский гонщик Денис Кротов и его штурман Константин Жильцов, выступающие под лицензией Киргизии, заняли 21-е место на восьмом этапе ралли-марафона «Дакар». Гонка проходит в Саудовской Аравии.

Пилоты преодолели на внедорожнике дистанцию в 482 км за 4 часа 31 минуту 10 секунд, отстав от победителя Сауда Вариаве из ЮАР на 10 минут 35 секунд.

Второе место занял другой южноафриканец Хенк Латеган (+0,03 секунды). Третьим стал швед Маттиас Экстрем (+0,29).

Девятый этап состоится 13 января. Его протяженность 410 км.