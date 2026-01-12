Автоспорт
Ралли
Новости Формула-1 Автоспорт Мотоспорт
Уведомления
Главная
Авто-мото
Ралли

12 января, 18:23

Кротов финишировал 21-м на восьмом этапе «Дакара»

Руслан Минаев

Российский гонщик Денис Кротов и его штурман Константин Жильцов, выступающие под лицензией Киргизии, заняли 21-е место на восьмом этапе ралли-марафона «Дакар». Гонка проходит в Саудовской Аравии.

Пилоты преодолели на внедорожнике дистанцию в 482 км за 4 часа 31 минуту 10 секунд, отстав от победителя Сауда Вариаве из ЮАР на 10 минут 35 секунд.

Второе место занял другой южноафриканец Хенк Латеган (+0,03 секунды). Третьим стал швед Маттиас Экстрем (+0,29).

Девятый этап состоится 13 января. Его протяженность 410 км.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Популярное видео
Рэпер ST — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
В «Ладе» поменяли генменеджера
«Эдмонтон» — «Анахайм»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Даллас» — «Миннесота»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Краснодар» — «Балтика»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Ахмат»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Зенит»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — ЦСКА: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Локомотив»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Сочи»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Вегас» — «Юта»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Монреаль»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
Победы «Спартака» и «Зенита», ничья «Краснодара» с «Балтикой»: голы дня
Россиянам из АХЛ пора возвращаться, но не всем
«Даллас» — «Миннесота»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Филадельфия»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Локо» обыграл «Оренбург», ничья «Крыльев» и ЦСКА: все голы дня
«Шинник» — «Арсенал»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Волга»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Черноморец»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Факел»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Урал»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Ротор»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Победитель «Дакара-2025» Аль-Раджи сошел с марафона и лишился шансов на защиту титула

Россиянин Кротов стал 29-м на предпоследнем этапе ралли-марафона «Дакар»

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости