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РАФ начала расследование гибели штурмана Северюхина

Алина Савинова

Российская автомобильная федерация (РАФ) заявила о начале расследования инцидента на этапе чемпионата России по ралли «Пушкинские Горы» в Псковской области, в результате которого погиб штурман Никита Северюхин.

Гонка проходила в субботу, 31 мая. На четвертом спецучастке автомобиль пилота Константина Тарасова вылетел с трассы. Сам Тарасов не пострадал.

«Российская автомобильная федерация выражает искренние соболезнования родным и близким Никиты Северюхина. Семье гонщика будет оказана вся необходимая поддержка. Произошедшая трагедия будет тщательно расследована РАФ», — говорится в заявлении на сайте федерации.

Северюхину был 41 год. В этом году ему присвоили звание мастера спорта России по автомобильному спорту.

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