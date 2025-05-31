РАФ начала расследование гибели штурмана Северюхина

Российская автомобильная федерация (РАФ) заявила о начале расследования инцидента на этапе чемпионата России по ралли «Пушкинские Горы» в Псковской области, в результате которого погиб штурман Никита Северюхин.

Гонка проходила в субботу, 31 мая. На четвертом спецучастке автомобиль пилота Константина Тарасова вылетел с трассы. Сам Тарасов не пострадал.

«Российская автомобильная федерация выражает искренние соболезнования родным и близким Никиты Северюхина. Семье гонщика будет оказана вся необходимая поддержка. Произошедшая трагедия будет тщательно расследована РАФ», — говорится в заявлении на сайте федерации.

Северюхину был 41 год. В этом году ему присвоили звание мастера спорта России по автомобильному спорту.