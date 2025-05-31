Штурман Северюхин погиб на этапе чемпионата России по ралли

Штурман Никита Северюхин погиб в результате инцидента на на этапе чемпионата России по ралли «Пушкинские Горы», сообщает промоутер чемпионата и Кубка России по ралли, компания ASMG.

Авария случилась на четвертом спецучастке гонки. Автомобиль пилота Константина Тарасова вылетел с трассы. Сам Тарасов не пострадал.

«Компания ASMG выражает искренние соболезнования родным и близким Никиты Северюхина. Мы окажем всю необходимую поддержку семье гонщика», — говорится в заявлении.

Руководитель и промоутер чемпионата России приняли решение об остановке ралли «Пушкинские Горы».