Ферстаппен рассказал о проблемах с радиосвязью во время Гран-при Сингапура

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен рассказал, что во время Гран-при Сингапура его команда не могла слышать его сообщения по радиосвязи.

«Мое радио совсем не работало. Они вообще меня не слышали, но, к счастью, я мог слышать их. Иногда хочешь что-то спросить, хочешь дать определенную обратную связь... Но, к счастью, 90 процентов того, что говорили, было тем, что я хотел спросить, так что все было в порядке», — сказал Ферстаппен после гонки.

11 октября четырехкратный чемпион мира одержал победу на Гран-при Сингапура впервые в карьере. Вторым финишировал Шарль Леклер («Феррари»), третье место занял Андреа Кими Антонелли («Мерседес»).