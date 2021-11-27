Сайнс назвал Леклера самым сильным гонщиком «Формулы-1» в квалификациях

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс поделился мнением о своем партнере по команде Шарле Леклере.

«Я считаю, что Шарль — лучший в квалификациях. Он один из сильнейших, даже самый сильный в квалификациях в современной «Формуле-1». Я понимаю это только сейчас, потому что вижу, как он работает на самом высоком уровне. Я говорю не только о скорости Леклера, но и о его отношении к делу. Он отлично работает с командой, у него много сильных сторон. Для меня сражаться с ним в квалификациях — это вызов. Знаю, что, вероятнее всего, нет никого талантливее Шарля на быстром круге при сухой погоде за рулем «Феррари», — приводит PlanetF1 слова Сайнса.

В сезоне-2021 Леклер 13 раз победил Сайнса в квалификации, испанец выиграл у монегаска 7 раз.