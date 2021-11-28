Бинотто считает, что Леклер станет следующим чемпионом «Формулы-1» в составе «Феррари»

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто заявил, что видит чемпионские перспективы у гонщика итальянской команды Шарля Леклера.

«Мы вложились в Леклера на долгосрочный период, потому что мы убеждены, что он станет следующим чемпионом в составе «Феррари». Во-первых, мы знаем Шарля и ведем его с самого начала карьеры. Это очень талантливый пилот. Он быстр не только в квалификациях, в гонках он тоже отлично умеет обороняться и атаковать без потери темпа. Леклер хорошо справляется с давлением, у него есть менталитет победителя, который нужен для того, чтобы правильно действовать, когда лидируешь», — приводит PlanetF1 слова Бинотто.

Леклер выступает за «Феррари» с сезона-2019. За 2 этапа до конца сезона-2021 монегаск занимает 6-е место в личном зачете «Формулы-1» со 152 очками.