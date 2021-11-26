Серхио Перес: «Ферстаппен борется за чемпионский титул и у меня нет проблем с тем, чтобы помочь ему»

Пилот «Ред Булл» Серхио Перес сказал, что готов помогать Максу Ферстаппену в борьбе за титул в нынешнего сезона.

«Это часть игры. Сейчас именно Макс борется за чемпионский титул, и у меня нет проблем с тем, чтобы помочь ему, — приводит слова Переса Planet F1. — Это в общих интересах. Так что это никак меня не беспокоит».

Также гонщик заявил, что ему хотелось бы выигрывать больше гонок.

Вообще Макс — это гонщик момента. Он очень силен. Быть его напарником не так просто, но мне кажется, что я неплохо справляюсь. Да, конечно, хотелось бы выиграть больше гонок, но мне нужно адаптироваться к команде. С настолько конкурентоспособной машиной это серьезный процесс. И на адаптацию мне понадобилось немного больше времени, чем я ожидал", — добавил Перес.

На данный момент пилот «Ред Булл» Ферстаппен лидирует в личном зачете пилотом, набрав 351,5 очка. Гонщик «Мерседес» Льюис Хэмильтон на втором месте — 343,5 очка.