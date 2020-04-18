Руководство «Формулы-1» и власти Австрии договорились о проведении «Гран-при» без зрителей

Международная автомобильная федерация (ФИА) и Liberty Media договорились с властями Австрии о том, что первый этап нового сезона в «Формуле-1» может пройти в Шпильберге. Как сообщает Le Figaro, руководство «Формулы-1» считает, что наиболее реалистичной датой начала нового сезона будет 5 июля — на это число запланирован «Гран-при Австрии». Его планируется провести без зрителей. Затем несколько гонок могут быть организованы в британском Сильверстоуне.

На данный момент официально отменены или перенесены девять этапов «Формулы-1». Пока в календаре остается «Гран-при Франции» на 21 июня, но и его почти наверняка придется сдвинуть. Идея с проведением нескольких гонок на одной трассе возникла из-за необходимости провести минимум 15 гонок, чтобы не нарушить контрактов со спонсорами и телевещателями.