Хэмилтон: «Не думаю, что восьмой титул будет главным фактором в моем решении завершить карьеру»

Пилот команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон высказался о завоевании восьмого титула чемпиона мира.

«Во-первых, это очень сложная задача. И это не то, что стоит у меня на первом месте. Мне очень нравится проводить больше времени с командой, глубже погружаться в инженерные разработки. Думаю, это позволило мне еще больше участвовать в создании болидов, что не может не радовать.

Я все еще чувствую себя свежим и молодым, даже несмотря на то что я нахожусь здесь рядом со всеми этими юными людьми. И я не думаю, что восьмой титул будет главным фактором, чтобы решить, продолжу я выступать или нет», — приводит слова Хэмилтона Motorsport Week.

37-летний гонщик после четырех этапов «Формулы-1» сезона-2022 занимает в личном зачете седьмое место (28 очков). На первой позиции находится пилот «Феррари» Шарль Леклер (86).