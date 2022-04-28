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Сегодня, 18:30

Хэмилтон: «Не думаю, что восьмой титул будет главным фактором в моем решении завершить карьеру»

Льюис Хэмилтон высказался о завоевании восьмого титула чемпиона мира
Анна Горшкова
Корреспондент
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Пилот команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон высказался о завоевании восьмого титула чемпиона мира.

«Во-первых, это очень сложная задача. И это не то, что стоит у меня на первом месте. Мне очень нравится проводить больше времени с командой, глубже погружаться в инженерные разработки. Думаю, это позволило мне еще больше участвовать в создании болидов, что не может не радовать.

Я все еще чувствую себя свежим и молодым, даже несмотря на то что я нахожусь здесь рядом со всеми этими юными людьми. И я не думаю, что восьмой титул будет главным фактором, чтобы решить, продолжу я выступать или нет», — приводит слова Хэмилтона Motorsport Week.

37-летний гонщик после четырех этапов «Формулы-1» сезона-2022 занимает в личном зачете седьмое место (28 очков). На первой позиции находится пилот «Феррари» Шарль Леклер (86).

Источник: https://www.motorsportweek.com/2022/04/28/hamilton-denies-eighth-title-will-decide-his-f1-future/
Формула-1
Мерседес
Льюис Хэмилтон
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