Феттель ответил на вопрос о своем будущем в «Формуле-1»

Пилот «Астон Мартин» Себастьян Феттель ответил на вопрос о своем будущем в «Формуле-1».

«Я по-прежнему в деле. Контракт истекает в конце года, и решение еще не принято. Оно зависит от скорости машины, развития команды и того, как будут протекать гонки. Но врать не буду: вопрос будущего становится для меня актуальным. У меня много идей, я общаюсь с разными людьми, и меня легко заинтересовать.

Однако я не давлю на себя в смысле создания идеальной среды на будущее. Я нашел свое место в «Формуле-1» и очень хорош в этом. Здесь я могу соревноваться с лучшими гонщиками мира. Что будет дальше, покажет время», — приводит слова Феттеля Bild.

В текущем сезоне Феттель набрал 4 очка и занимает 14-е место в личном зачете пилотов.