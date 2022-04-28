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Сегодня, 18:11

Феттель ответил на вопрос о своем будущем в «Формуле-1»

Екатерина Савостина
Корреспондент
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Пилот «Астон Мартин» Себастьян Феттель ответил на вопрос о своем будущем в «Формуле-1».

«Я по-прежнему в деле. Контракт истекает в конце года, и решение еще не принято. Оно зависит от скорости машины, развития команды и того, как будут протекать гонки. Но врать не буду: вопрос будущего становится для меня актуальным. У меня много идей, я общаюсь с разными людьми, и меня легко заинтересовать.

Однако я не давлю на себя в смысле создания идеальной среды на будущее. Я нашел свое место в «Формуле-1» и очень хорош в этом. Здесь я могу соревноваться с лучшими гонщиками мира. Что будет дальше, покажет время», — приводит слова Феттеля Bild.

В текущем сезоне Феттель набрал 4 очка и занимает 14-е место в личном зачете пилотов.

Источник: https://www.bild.de/sport/motorsport/motorsport/formel-1-sebastian-vettel-spricht-ueber-seine-zukunft-79901784.bild.html
Формула-1
Астон Мартин
Себастьян Феттель
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