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6 марта, 23:56

Мик Шумахер: «Все хотят выступать на красной машине с гарцующим жеребцом»

Иван Шитик
Корреспондент

Пилот «Хааса» Мик Шумахер заявил, что однажды мечтает сесть за руль «Феррари».

«Я счастлив в «Хаас» и у меня отличные отношения со всеми. Я провожу только второй сезон, но здорово, что имею такое большое влияние на разработку и настройку машины. Я расту вместе с командой.

Пока у меня нет конкретных целей на сезон. Надо подождать и привыкнуть к машине. После вторых тестов у меня будет довольно четкое представление, что меня ждет в этом сезоне.

Все гонщики мечтают о «Ферарри» ведь это самая опытная и большая команда в «Формуле-1?. Все хотят выступать на красной машине с гарцующим жеребцом», — цитирует Шумахера Autosport.

Феррари
Хаас
Мик Шумахер
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