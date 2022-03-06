Глава «Ред Булл» прокомментировал решение ФИА ограничить радиопереговоры боссов команд и директора гонки

Глава «Ред Булл» Кристиан Хорнер прокомментировал решение Международной автомобильной федерацией ограничить радиопереговоры боссов команд и директора гонки. Сами ереговоры больше не будут выноситься в прямой эфир.

«В конечном счете, хорошо, что теперь ФИА будет определять, кто именно может говорить с судьями по радио — посмотрим, что из этого выйдет. Но я думаю, что это все равно должно быть доступно зрителям — болельщики имеют право слышать происходящие диалоги и лоббирования. Это часть спорта», — цитирует Хорнера Motor Sport Magazine.