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Сегодня, 17:43

Глава «Ред Булл» прокомментировал решение ФИА ограничить радиопереговоры боссов команд и директора гонки

Иван Шитик
Корреспондент

Глава «Ред Булл» Кристиан Хорнер прокомментировал решение Международной автомобильной федерацией ограничить радиопереговоры боссов команд и директора гонки. Сами ереговоры больше не будут выноситься в прямой эфир.

«В конечном счете, хорошо, что теперь ФИА будет определять, кто именно может говорить с судьями по радио — посмотрим, что из этого выйдет. Но я думаю, что это все равно должно быть доступно зрителям — болельщики имеют право слышать происходящие диалоги и лоббирования. Это часть спорта», — цитирует Хорнера Motor Sport Magazine.

Ред Булл
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