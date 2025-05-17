Марко рассказал об аварии Цуноды в квалификации в Имоле

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко прокомментировал аварию Юки Цуноды в квалификации «Гран-при Эмилии-Романьи».

«Я не думаю, что износ шин станет большой проблемой в воскресенье. Нам нужно посмотреть, сможем ли мы что-то выиграть на старте или с помощью стратегии, потому что обгонять будет очень сложно», — приводит слова Хельмута Марко GPBlog.

Марко также рад, что Юки в порядке, но подчеркивает, что для команды это серьезный удар, поскольку впереди сложный участок трассы. Он отмечает, что Монте-Карло — место, где нельзя ошибаться, и ситуация с запасными деталями стала критической.

Цунода разбил болид в первой попытке квалификации.