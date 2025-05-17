Пиастри прокомментировал победу в квалификации «Гран-при Эмилии-Романьи»

Австралийский гонщик «Макларена» Оскар Пиастри поделился впечатлениями после завоевания поула на трассе в Имоле.

«Это была непростая квалификация — постоянные прерывания из-за красных флагов и капризное поведение резины. Многие после пятницы думали, что шины C6 вполне работоспособны, но сегодня они преподнесли сюрпризы. Наша команда проделала фантастическую работу, чтобы найти идеальный баланс для машины. Мы пробовали разные решения в течение уик-энда, и к квалификации пришли в оптимальной форме. Круг получился сильным, хотя последний поворот был осложнен скоплением машин. Но этого хватило для поула — я более чем доволен результатом и с нетерпением жду завтрашней гонки.

Стартовать первым — это палка о двух концах. Да, ты лишаешься слипстрима, зато избегаешь турбулентного воздуха. В нашем случае это даже помогло. Я чувствовал, что у нас есть необходимый темп — и это подтвердилось. Хочу отметить слаженную работу всей нашей команды», — заявил Пиастри после финиша.

Второе место занял Макс Ферстаппен на «Ред Булл», замкнул тройку лидеров Джордж Расселл из «Мерседес».