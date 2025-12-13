Норрис: «Многие мечтают о чемпионском титуле, поэтому я сейчас живу этой мечтой»

Британский пилот «Макларена» Ландо Норрис прокомментировал получение чемпионского кубка за победу в сезоне «Формулы-1». Награду ему вручили на гала-вечере ФИА в Ташкенте в пятницу, 12 декабря.

«Мои поздравления всем в «Макларен»! Много лет выступаю за эту команду и благодарен за невероятную машину. Многие мечтают об этом титуле, поэтому я сейчас живу этой мечтой, о чем грезил с самого детства», — приводит F1 News слова Норриса.

Британец получил трофей из рук президента Международной автомобильной федерации (ФИА) Мохаммеда бен Сулайема. Церемония прошла в Ташкенте.