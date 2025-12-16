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Гран-при Португалии вернется в календарь «Формулы-1» в 2027 году

Сергей Ярошенко

Гран-при Португалии войдет в календарь «Формулы-1» в 2027 и 2028 годах в рамках двухлетнего соглашения с правительством страны, сообщает пресс-сужба чемпионата.

Гонки пройдут на автодроме «Алгарве» в Портимане. Этап в Португалии заменит Гран-при Нидерландов, который проводится на трассе в Зандворте.

Португальский автодром принимал этапы «Формулы-1» в 2020 и 2021 годах в период пандемии коронавируса. Победителем обоих этапов стал британец Льюис Хэмилтон, тогда выступавший за «Мерседес».

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Формула-1
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