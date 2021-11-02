Пилот «Мерседеса» Льюиса Хэмилтон поделился мнением о борьбе за восьмой титул чемпиона «Формулы-1».

«На данный момент важно показывать свой максимум, — приводит слова Хэмилтона CNN. -Удивительно, что после стольких лет я по-прежнему испытываю те же чувства, когда не побеждаю. Думал, что с возрастом эмоции притупятся, но нет. Каждый сезон начинаю с нуля — словно я не чемпион, у меня нет титулов. Такой у меня настрой».

В нынешнем сезоне «Формулы-1» Хэмилтон идет на втором месте в личном зачете, набрав 275,5 очка. На первой позиции с 287,5 балла располагается нидерландский пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен.