Хэмилтон: «Каждый сезон начинаю с нуля — словно я не чемпион, у меня нет титулов»
13:22
Пилот «Мерседеса» Льюиса Хэмилтон поделился мнением о борьбе за восьмой титул чемпиона «Формулы-1».
«На данный момент важно показывать свой максимум, — приводит слова Хэмилтона CNN. -Удивительно, что после стольких лет я по-прежнему испытываю те же чувства, когда не побеждаю. Думал, что с возрастом эмоции притупятся, но нет. Каждый сезон начинаю с нуля — словно я не чемпион, у меня нет титулов. Такой у меня настрой».
В нынешнем сезоне «Формулы-1» Хэмилтон идет на втором месте в личном зачете, набрав 275,5 очка. На первой позиции с 287,5 балла располагается нидерландский пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен.
Дополнительная информация:
https://edition.cnn.com/2021/10/22/motorsport/lewis-hamilton-tom-brady-goat-spt-intl/index.html
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