Ферстаппен: «Немного неправильно говорить, что Риккардо был лучше в «Ред Булле»

Пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен поделился мнением о том, смог бы сейчас Даниэль Риккардо сравниться с ним по уровню мастерства.

«Думаю, что со временем я стал лучше, потому что у меня все больше и больше опыта. Поэтому мне трудно сравнивать справедливо, понимаете. Немного неправильно говорить, что Риккардо был лучше. За последние несколько лет я приобрел большой опыт, в то время как в начале я был совсем новичком, и у меня не было большого гоночного опыта, потому что у меня был один год в «Ф-3», фактически год в «Торо Россо», а затем переход в «Ред Булл» , — сказал Ферстаппен в интервью GP Racing.

Ферстеппен и Риккардо выступали вместе в команде в 2016 году и часто финишировали на равных.