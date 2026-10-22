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Перес заявил о желании выступить в «24 часах Ле-Мана» вместе с Ферстаппеном и Алонсо

Перес заявил о желании выступить в «24 часах Ле-Мана» вместе с Ферстаппеном и Алонсо

Сергей Ярошенко

Пилот «Кадиллака» Серхио Перес рассказал, что хотел бы принять участие в гонке «24 часа Ле-Мана» вместе с Максом Ферстаппеном и Фернандо Алонсо.

«Хотел бы я объединиться с Ферстаппеном и Алонсо? Да, это было бы здорово. Но с ними обоими непросто подобрать подходящее время, чтобы все действительно получилось. Безусловно, я хотел бы проехать «24 часа Ле-Мана» с гонщиками, с которыми мне будет весело. И они оба как раз из тех, с кем я могу отлично провести время», — цитирует Переса GPblog

В 2025 году Ферстаппен дебютировал в гонках серии Nurburgring Langstrecken-Serie (NLS) и одержал победу в своем первом старте на автомобиле класса GT3.

Алонсо дважды выигрывал марафон «24 часа Ле-Мана» — в 2018 и 2019 годах в составе команды «Тойота». Испанец также стал чемпионом мира по гонкам на выносливость (WEC) в сезоне-2018/19.

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Макс Ферстаппен
Серхио Перес
Фернандо Алонсо
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