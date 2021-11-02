Джереми Кларксон: «Люди теперь любят Ферстаппена, а не Хэмилтона»

Британский телеведущий Джереми Кларксон рассказал, почему болельщики перестали любить пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона.

«Люди теперь любят Ферстаппена, а не Хэмилтона, потому что Льюис изменился, — приводит слова Кларксона The Sun. — Когда Льюис только начинал, он был ярким, талантливым и нормальным. Его все любили. Но потом он стал политкорректным. После убийства Джорджа Флойда Хэмилтон заставил команду покрасить болиды в черный цвет. Теперь убеждает всех становиться вегетарианцами. Это может казаться забавным в социальных сетях, но в реальной жизни это не работает. Во всем виновато движение Зеленых. Они думали, что Льюис будет их рупором... Но теперь просто хочется чем-то в него кинуть».

В нынешнем сезоне «Формулы-1» Хэмилтон набрал 275,5 очка и занимает второе место в личном зачете. На первой позиции с 287,5 балла располагается нидерландский пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен.