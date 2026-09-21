Аджар вернется в «Формулу-1» на Гран-при Азербайджана, француз пропустил три гонки из-за травмы

Гонщик «Ред Булл» Исак Аджар примет участие в Гран-при Азербайджана, сообщает Formule1.nl.

21-летний француз в августе получил травму запястья во время занятий в тренажерном зале. Он пропустил три гонки: в Нидерландах, Италии и Испании. Француза заменил новозеландец Лиам Лоусон.

Теперь 24-летний Лоусон вернется в «Рейсинг Буллз». Выступавший вместо него Юки Цунода займет роль резервного гонщика.

Гран-при Азербайджана состоится в Баку с 24 по 26 сентября.

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