В новом сезоне «Формулы-1» будет шесть этапов «Гран-при» со спринт-квалификациями

Спортивный директор «Формулы-1» Росс Браун рассказал, в каком формате будет проходить чемпионат в следующем году.

«Мы достигли с командами принципиального соглашения, что в следующем году у нас будет шесть этапов со спринт-квалификациями, — сказал Браун The Race. — Организаторы каждого «Гран-при» хотят проводить свой уик-энд с форматом спринт-квалификации. Потому что они все хотят, чтобы и пятница стала полноценным гоночным днем».

Также спортивный директор сообщил о нюансах данного формата.

«При выборе этапов со спринтом нужно принимать во внимание целый ряд факторов. Первое — это равномерное распределение по всему календарю. Нужно ли делать это, или нет? Нам бы не очень хотелось проводить уик-энд со спринт-заездом на первом «Гран-при» сезона. Как и на финальном. Также важен фактор конфигурации трассы — посмотрим, как будут работать новые болиды», — добавил Браун.

Формат «Формулы-1» со спринт-квалификациями был использован в этом году на этапах в Сильверстоуне и Монце, а также будет использован в Бразилии.