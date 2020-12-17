Бывший исполнительный директор «Макларен» занял аналогичную должность в «Уильямс»

«Уильямс» объявил о назначении Йоста Капито исполнительным директором команды.

Немецкий специалист работал в «БМВ», «Порше», «Заубере» и «Форде», четыре года подряд становился победителем Кубка конструкторов в качестве одного из руководителей раллийной команды «Фольксваген». В сезоне-2016 Капито работал исполнительным директором «Макларен» в «Формуле-1».

We're delighted to announce that Jost Capito will be joining Williams as the team's new Chief Executive Officer.



We are also pleased to confirm that Simon Roberts will officially take on the role of Team Principal, reporting to Jost.



Full story ?#WeAreWilliams ? — Williams Racing (@WilliamsRacing) December 17, 2020

Помимо этого, «Уильямс» официально утвердил Саймона Робертса на посту руководителя команды. Робертс являлся исполняющим обязанности на этой должности с сентября 2020 года, после прихода в команду новых владельцев.