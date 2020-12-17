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Бывший исполнительный директор «Макларен» занял аналогичную должность в «Уильямс»

14:58
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«Уильямс» объявил о назначении Йоста Капито исполнительным директором команды.

Немецкий специалист работал в «БМВ», «Порше», «Заубере» и «Форде», четыре года подряд становился победителем Кубка конструкторов в качестве одного из руководителей раллийной команды «Фольксваген». В сезоне-2016 Капито работал исполнительным директором «Макларен» в «Формуле-1».

Помимо этого, «Уильямс» официально утвердил Саймона Робертса на посту руководителя команды. Робертс являлся исполняющим обязанности на этой должности с сентября 2020 года, после прихода в команду новых владельцев.

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