Бывший исполнительный директор «Макларен» занял аналогичную должность в «Уильямс»
«Уильямс» объявил о назначении Йоста Капито исполнительным директором команды.
Немецкий специалист работал в «БМВ», «Порше», «Заубере» и «Форде», четыре года подряд становился победителем Кубка конструкторов в качестве одного из руководителей раллийной команды «Фольксваген». В сезоне-2016 Капито работал исполнительным директором «Макларен» в «Формуле-1».
We're delighted to announce that Jost Capito will be joining Williams as the team's new Chief Executive Officer.— Williams Racing (@WilliamsRacing) December 17, 2020
We are also pleased to confirm that Simon Roberts will officially take on the role of Team Principal, reporting to Jost.
Full story ?#WeAreWilliams ?
Помимо этого, «Уильямс» официально утвердил Саймона Робертса на посту руководителя команды. Робертс являлся исполняющим обязанности на этой должности с сентября 2020 года, после прихода в команду новых владельцев.
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