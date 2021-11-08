Жара в ноябре. Лучшие туринговые гонщики разыграют титул в Сочи

На «Сочи Автодроме» все готово к заключительному этапу WTCR.

Самая престижная мировая серия по гонкам на кузовных автомобилях в нынешнем году завершится в России — этап WTCR пройдет в Сочи с 27 по 28 ноября. Именно здесь мы узнаем имя чемпиона, победителей командного зачета, а также лучшего молодого гонщика. Кстати, обладатель одного из призов уже известен. Бельгиец Жиль Магнус досрочно выиграл WTCR Trophy — зачет для гонщиков, не использующих заводскую поддержку для своих машин. Таким образом, на черноморском курорте наградят не только победителей этапа, но и триумфаторов сезона. При этом, как обещал генеральный директор АНО «РОСГОНКИ», компании-промоутера FIA WTCR VTB Race of Russia 2021, Алексей Титов, трофеи за победу на этапе будут отражать местный колорит.

? Chaos at the start ? Muller and Girolami made contact on the opening lap resulting in Girolami retiring from Race 2 ? and leading to more mayhem behind that damaged Vernay's race as well #FIAWTCR #RaceOfItaly #Adria pic.twitter.com/P4aV7J62Bx — FIA WTCR (@FIA_WTCR) November 7, 2021

Титулы и претенденты

Но их вручение ждет нас только по окончании уик-энда в конце месяца. Пока же по итогам предпоследнего этапа WTCR, состоявшегося в Италии, определилась окончательная расстановка сил перед финалом сезона. На главные титулы с разной степенью вероятности продолжают претендовать шесть пилотов и четыре команды.

Коротко о регламенте WTCR — каждый гоночный уик-энд в серии состоит из свободных заездов и квалификации, проходящих по субботам, и двух призовых стартов по воскресеньям. В отличие от, скажем, «Формулы-1», в туринге пилоты могут взять от 1 до 5 бонусных очков за результаты квалификации. Победитель каждой гонки получает 25 баллов, за второе и третье место — 20 и 16 соответственно, а очковая зона заканчивается на 15-м месте. Всего же идеальный этап может принести гонщику до 60 очков.

Минувший уик-энд на автодроме в итальянской Адрии сложился удачно для лидера сезона Янна Эрлахера на машине Lynk (принадлежащее китайскому концерну Geely бывшее гоночное подразделение шведского Volvo). Племянник бывшего чемпиона WTCC и легенды туринговых гонок Ивана Мюллера выступает с именитым родственником в одной команде, Cyan Racing, но именно Эрлахер сейчас первый номер конюшни и действующий чемпион WTCR.

В Италии Эрлахер выиграл квалификацию и одну из гонок, набрал 36 очков за этап и упрочил лидерство в зачете пилотов. У него 201 очко, на те же 36 больше, чем у ближайшего конкурента. Вторым до прошлых выходных был другой француз, Жан-Карл Верне на Hyundai, — но он провалился в Адрии, набрал всего два очка за этап и сохраняет только теоретические шансы на чемпионство. Зато со второго по четвертое место в интервале восьми очков идут сразу три пилота — бельгиец Фредерик Вервиш на Audi (165), аргентинец Эстебан Геррьери на Honda (164) и уругваец Сантьяго Уррутия на Lynk (157).

Поэтому на трассе в Сочи будет очень жарко. В командном же зачете Cyan Racing лидирует с заметным преимуществом в 64 балла, но вот дальше история похожая — в затылок друг другу дышат Comtoyou Team (288), Cyan Performance (287) и Muennich Motorsport (278).

Готовность номер один

Тем временем организаторы российского этапа Кубка мира по турингу уже находятся в полной боевой готовности. Первые грузы начнут прибывать в Сочи из Европы примерно за неделю до стартов, 21-22 ноября, а через пару дней за ними последуют персонал команд и пилоты. Сам же «Сочи Автодром» находится в отличной форме и способен принять лучших кузовных гонщиков планеты хоть завтра. И сверхусилий для этого прикладывать не нужно.

— Никаких дополнительных действий с трассой, чтобы провести этап WTCR, нам не требуется, — говорит Титов. — Мы недавно провели российский этап «Формулы-1», после этого у нас состоялись финал Russian Drift Series и последний этап сезона РСКГ. У нас очень насыщенный календарь, мы постоянно пребываем в рабочем режиме.

Готовы в Сочи принимать и болельщиков — но только тех, у кого есть QR-коды о вакцинации от коронавируса либо перенесенном заболевании. Для размещения зрителей подготовлена главная трибуна. Продажи билетов идут давно, и самые дальновидные поклонники гонок приобрели их еще на первом этапе в октябре. Сейчас же попасть на российский этап WTCR можно, потратив от 2 тысяч рублей. Купить билеты можно будет и в дни гонок, но цены заметно вырастут — от 3 до 6 тысяч рублей.

WTCR 2021. После семи этапов



Зачет пилотов

1. Янн Эрлахер (Франция, Lynk) — 201

2. Фредерик Вервиш (Бельгия, Audi) — 165

3. Эстебан Геррьери (Аргентина, Honda) — 164

4. Сантьяго Уррутия (Уругвай, Lynk) — 157

5. Иван Мюллер (Франция, Lynk) — 151



Командный зачет

1. Cyan Racing — 352

2. Comtoyou Team — 288

3. Cyan Performance — 287

4. Muennich Motorsport — 278

5. BRC Racing — 246