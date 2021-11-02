Большой финал на «Сочи Автодроме»

Кубок мира по турингу финиширует в России в конце ноября.

Совсем недавно в Сочи прошло главное событие года в российском автоспорте — традиционный этап «Формулы-1». Но не только королевскими гонками живет главный гоночный трек страны: 27 и 28 ноября сюда возвращается главная мировая кузовная серия — WTCR. Поэтому всех болельщиков снова ждут два дня гонок, увлекательной борьбы на трассе и битвы за титул между известными пилотами на очень быстрых машинах — скорости достигают 260 кмч. Такого на наших трассах мы не видели уже пять лет. А в нынешнем формате эти старты пройдут в России впервые.

Автодром быстрого реагирования

Конечно, говоря о крупных соревнованиях в наши дни, нельзя обойти тему коронавируса и связанных с ним ограничений. Тем более что и этап в Сочи появился в планах организаторов WTCR из-за COVID-19 только в августе. Еще весной не состоялись гонки в Словакии. Летом стало понятно, что и в этом чемпионате лучшие туринговые пилоты мира не вернутся в Азию — старты в Корее, Китае и Макао также пришлось отменить. Им на смену пришли этапы в Чехии, Франции и России.

Старт в Сочи точно состоится, но вот в каком режиме? Пока организаторы продолжают продавать билеты и готовы разместить болельщиков на главной трибуне. При этом доступ точно будет возможен только тем, у кого есть QR-коды о вакцинации или перенесенном заболевании.

— Для нас проведение этого этапа, конечно, вызов, потому что эпидемиологическая обстановка была непростой, а с августа стала еще сложнее, — говорит генеральный директор АНО «РОСГОНКИ», компании-промоутера FIA WTCR VTB Race of Russia 2021 Алексей Титов. — Нам как организаторам, конечно, интересно проводить любые гонки. Но решение мы принимали не единолично, оно было согласовано и с правительством РФ, и с Минспортом. Мы уже провели «Гран-при России», финал Russian Drift Series, только что завершился последний этап РСКГ. Поэтому автодром в полной боевой готовности, календарь в октябре — ноябре у нас очень плотный.

Стоит напомнить, как вообще Кубок мира по туринговым гонкам, проводящий четвертый в истории сезон, появился в календаре Международной федерации автоспорта (ФИА) в 2018 году. WTCR заменил сразу две серии. Это известная многим WTCC — чемпионат мира по турингу, проводившийся в разных форматах еще с 1987 года, и TCR International, которая и приезжала в Сочи в 2015 и 2016 годах.

Она использовала разработанные в 2014-м спецификации TCR. В основе этого формата туринговых машин лежат серийные автомобили с передним приводом, частично унифицированные под требования техрегламента. При этом все они используют турбированные двигатели, объем которых ограничен 2000 кубическими сантиметрами, а мощность — 360 лошадиными силами. Серьезной переработке подвергаются тормозная система и аэродинамика. ФИА приняла решение о переводе мирового чемпионата на спецификации TCR в конце 2017-го — так и родилась серия WTCR.

Насыщенный уик-энд

В нынешнем сезоне за титул в командном зачете борются 11 «конюшен», использующих машины пяти производителей — Audi, SEAT, Honda, Hyundai и Lynk (это принадлежащее китайскому концерну Geely бывшее гоночное подразделение шведского Volvo). А на сочинский этап wild card также получит заводская команда LADA Sport Rosneft, пилоты которой Кирилл Ладыгин и Михаил Митяев поедут на Lada Vesta TCR.

— Уик-энд будет очень насыщенным: в субботу свободные заезды и квалификация, в воскресенье — два старта WTCR и гонки поддержки с участием российских спортсменов, — говорит Алексей Титов. — Изначально в дни этапа WTCR мы хотели устроить настоящий праздник автоспорта, как во время «Гран-при» «Ф-1». Но мы понимаем, что обстановка сейчас сложная, и приняли решение сократить программу, сконцентрировавшись на спортивной составляющей.

Любители автоспорта легко найдут в пелотоне много узнаваемых лиц. Здесь и бывшие гонщики «Формулы-1» Тьягу Монтейру и Габриэле Тарквини, и проехавший за карьеру уже больше тысячи туринговых гонок Том Коронель, и бывшие чемпионы WTCC Роб Хафф и Иван Мюллер. Кстати, племянник последнего Янн Энлахер — действующий чемпион и нынешний лидер сезона, рвущийся ко второму титулу. Все они будут рубиться за победу на трассе в Сочи, ведь именно российский этап закрывает программу нынешнего сезона. И вместе с финишем второй гонки мы узнаем имя победителя всего сезона.