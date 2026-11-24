Слэйтер заменит лидера «Формулы-2» Камару на двух заключительных этапах сезона

Британский пилот Фредди Слэйтер дебютирует в «Формуле-2» на этапе в Катаре. 18-летний гонщик заменит бразильца Рафаэля Камару в команде Invicta Racing на двух заключительных этапах сезона-2026, сообщает сайт чемпионата.

«Я очень рад присоединиться к Invicta Racing на двух заключительных этапах сезона-2026 в «Формуле-2», — сказал Слэйтер.

В этом году британец занял второе место в «Формуле-3», одержав одну победу и восемь раз поднявшись на подиум. Ранее он заключил соглашение с Invicta Racing на сезон-2027.

Камара лидирует в личном зачете «Формулы-2», но завершит сезон в составе «Хаас» в «Формуле-1». Слэйтер выступит в Лусаиле и Абу-Даби.