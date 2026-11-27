«Форд» представил гиперкар для возвращения в высший класс «24 часов Ле-Мана»

Компания Ford представила гиперкар GT41, с которым в 2027 году вернется в высший класс чемпионата мира по гонкам на выносливость (WEC) и марафона «24 часа Ле-Мана», сообщает пресс-служба производителя.

Автомобиль оснащен гибридной силовой установкой с 5,4-литровым атмосферным двигателем V8. После испытаний в Европе команда продолжит тесты в США в декабре и январе.

В состав пилотов вошел бывший гонщик «Формулы-1» Логан Сарджент. Окончательную ливрею машины представят перед стартом сезона WEC в Катаре в марте.

«Форд» одержал четыре победы подряд в абсолютном зачете «24 часов Ле-Мана» с 1966 по 1969 год.