Маркес объяснил решение завершить карьеру: «Я начал чувствовать страх»

Десятикратный чемпион мира по мотогонкам Марк Маркес объяснил решение завершить профессиональную карьеру по окончании сезона-2026.

«Конечно, можно продолжить работать, бороться. И я сам по натуре боец. Но дело в другом — я боюсь. Начал чувствовать этот страх. И это не страх перед мотоциклами или скоростью. Все дело в травме», — приводит слова 33-летнего испанца Crash.net.

Маркес рассказал, что после Гран-при Индонезии в 2025 году у него на 48 часов возникло двоение в глазах. После этапа во французском Ле-Мане в мае 2026-го проблема повторилась и сохранялась на протяжении 12 часов.

«К счастью, в тех двух случаях мне удалось хорошо восстановиться, и это стало одной из главных причин, почему я контролировал риски и реже попадал в аварии во второй половине сезона», — добавил гонщик.

Маркес официально объявил о завершении карьеры 27 ноября.

Последней гонкой испанца станет Гран-при Валенсии 29 ноября. В нынешнем сезоне он завоевал десятый чемпионский титул, восьмой в классе MotoGP.