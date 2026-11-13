Этап «Формулы Е» в Джидде перенесли с декабря на апрель 2027 года

Организаторы «Формулы Е» объявили о переносе двух гонок этапа в Джидде (Саудовская Аравия) на 16 и 17 апреля 2027 года. Ранее заезды были запланированы на 18 и 19 декабря 2026-го. Решение одобрил Всемирный совет по автоспорту Международной автомобильной федерации (FIA).

Как следует из официального заявления чемпионата от 12 ноября, изменения согласованы с саудовской автомобильной и мотоциклетной федерацией и местными организаторами. При выборе новых дат учитывались обстановка в регионе и логистические вопросы. При этом оба заезда в Джидде сохраняются, а число гонок сезона-2026/27 не меняется.

Перенос повлиял на расписание китайского этапа в Санье. Гонка, которую первоначально собирались провести 17 апреля, теперь состоится 3 апреля 2027 года. Таким образом, календарь сохранил и саудовский, и китайский этапы.

После изменения расписания старт сезона-2026/27 состоится 16 января в Мехико. Владельцам билетов на гонки в Джидде организаторы пообещали отдельно сообщить условия использования ранее купленных билетов, переноса посещения или возврата средств.