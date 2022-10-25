Четыре часа на высокой скорости. Победный финиш G-Drive Racing в Сочи

Заключительный этап серии Russian Endurance Challenge выиграла команда G-Drive Racing в составе Романа Русинова и Сергея Афанасьева.

Сочи — знаковое место для российских любителей автоспорта и самих гонщиков. Здесь на протяжении восьми лет проходил этап «Формулы-1», чаще всего в конце сентября — начале октября. Но в нынешнем сезоне место «Королевских гонок» на «Сочи Автодроме» занял финальный этап национальной серии гонок на выносливость.

За этот уик-энд довелось и обойти трассу пешком по периметру, все 5848 метров, и проехать по ней в качестве пассажира гоночного автомобиля. Знаменитая прямая старт — финиш, тягучий третий поворот через главную площадь Олимпийского парка, связки за ледовым дворцом «Большой». Выйдя из машины, приходится заново привыкать к гравитации. Хотя позади только один круг, а участникам REC за четыре часа гонки предстояло намотать их несколько десятков.

Заход на очередной круг гонки. Фото пресс-служба G-Drive Racing пресс-служба G-Drive Racing

Огненная гонка

Конечно, очень непривычно гулять по паддоку, где здания все еще украшены логотипами команд «Ф-1», выходить на пит-лейн, где нет «Феррари», «Мерседес» или «Ред Булл». Но при этом в боксах все так же привычно кипит работа. Заглянув к G-Drive Racing, вижу там деловито работающих у машины механиков, совсем молодых ребят. Как оказалось, это студенты Московского политеха, ставшего в нынешнем году партнером команды. Тут же сложены шины, висят экраны телеметрии. Процессом руководит Роман Русинов.

— Настроение отличное. Погода солнечная, гоночная. Крутая трасса, — говорит Роман. — Ожидания от гонки? Прежде всего, добраться до финиша. А цель, конечно, победа в общем зачете класса.

— Это лучший трек в рамках российской серии?

— На самом деле и «Игора Драйв», и «Сочи» — топовые автодромы, международного уровня. Хорошо, что автогонки в стране развиваются.

Вскоре после этих слов Русинов сел в машину и выиграл квалификацию. В нынешнем сезоне REC приняли участие в общей сложности более 40 команд, а на этап в Сочи их приехало почти два десятка. Вместе они создали на автодроме атмосферу праздника автоспорта — начало было положено еще в субботу, когда вечером у знаменитого светомузыкального фонтана были выставлены машины участников. Мероприятие привлекло внимание большого количества болельщиков, которые охотно фотографировались со спортивными авто. К началу воскресной гонки на трибунах тоже собралась внушительная аудитория.

Болид на старте гонки. Фото пресс-служба G-Drive Racing пресс-служба G-Drive Racing

— Мы очень рады видеть на «Сочи Автодроме» классический автоспорт, а серия REC именно им и является, — сказал на стартовой решетке генеральный директор АНО «Росгонки» Алексей Титов. — Несмотря на все сложности, мы видим 19 экипажей, это отличный результат. Представлены самые разные автомобили и классы, от спортпрототипов до GT. Здорово, что здесь поедет Рома Русинов, и даже чемпион дрифт-серии RDS Аркадий Цареградцев решил променять свою стихию на классику. Участники порадуют зрителей на трибунах или перед экранами большим количеством обгонов — машин много, все едут в разном темпе. Поэтому очень важна техника пилотирования, ведь самого медленного соперника надо уметь обгонять — надо учитывать как свою скорость, так и чужую.

Кстати, Цареградцев навел шороху на стартовых кругах, навязывая борьбу более искушенным в кольцевых гонках конкурентам. Конечно, за лидерство в абсолютном зачете ВАЗ команды «РК-Спорт» не боролся, но и статистом не был. Пока не остановился из-за технических проблем на стартовой прямой, буквально напротив собственных боксов.

Болиды в повороте на трассе. Фото пресс-служба АНО «РОСГОНКИ» пресс-служба АНО «РОСГОНКИ»

Это стало началом целой череды крупных и мелких поломок — на то это и гонки на выносливость. Эффектно выглядящая «Маруся» под седьмым номером едва ли не половину гонки провела у механиков, а автомобиль команды Mazda Karting Academy и вовсе охватил пожар. Его быстро погасили, но на трассе появилась машина безопасности. А самое удивительное, что механики успели восстановить «Мазду» и она доехала до финиша!

К моменту появления сейфти-кара уже обозначились главные претенденты на победу в абсолюте — прототип G-Drive Racing и Mercedes AMG GT3 команды Yadro Motorsport. Русинов с самого старта вышел вперед, а Виктору Шайтару и Сергею Столярову вскоре тоже начали мешать неисправности — барахлил генератор, что вызывало потерю мощности. В итоге болид G-Drive Racing начал уходить вперед с каждым кругом, а «Мерседес» едва не сошел на последних метрах гонки, но дотянул до клетчатого флага.

Пожар «Мазды», кстати, оказался не последним — меньше чем за час до финиша вспыхнула машина команды КТМ Racing Team Russia, за рулем которой был Александр Масленников. Стоит сказать, что на тот момент КТМ шел третьим в абсолютном зачете! На трассе снова появилась машина безопасности. Действительно, зрителям этой гонки выпало впечатлений с запасом на год вперед. Финиш был дан уже в полной темноте — победу праздновала команда G-Drive Racing, проехавшая 101 круг по трассе.

Победители гонок. Фото пресс-служба АНО «РОСГОНКИ» пресс-служба АНО «РОСГОНКИ»

Сложный год

Цель, о которой говорил Русинов перед стартом, оказалась выполнена. Экипаж G-Drive Racing стал чемпионом Russian Endurance Challenge-2022 в зачете спортпрототипов CN Pro. Она, кстати, была не единственной.

— В юбилейном сезоне, кроме спортивных показателей, мы поставили перед собой новую задачу — реализовать целевую программу развития российского автоспорта, — рассказал руководитель команды G-Drive Racing Александр Крылов. — Многолетний опыт побед в международных соревнованиях позволяет G-Drive Racing дать все необходимые компетенции нашим будущим специалистам по гоночному инжинирингу. Мы сделали ставку на сегодняшних студентов и талантливых выпускников вузов, которые весь гоночный сезон провели с командой. Интерес зрителей в России к автоспорту растет, об этом говорит высокая посещаемость авто- и мотособытий, в которых участвует бренд высокотехнологичного топлива G-Drive, популяризируя автоспорт как культуру и образ жизни. И эта символичная победа в российском чемпионате по гонкам на выносливость на трассе «Формулы-1» в Сочи — громкое окончание гоночного сезона, но только начало масштабной программы, которая продолжит набирать обороты.

Роман Русинов. пресс-служба АНО «РОСГОНКИ»

Говоря об общем успехе G-Drive Racing, надо напомнить, что команда пропустила стартовый этап сезона на Moscow Raceway, но уже на втором заявила о серьезных притязаниях на успех. Русинов, компанию которому составил сам Даниил Квят, вел на трассе «Игора Драйв» борьбу за победу и в абсолютном зачете, и в классе CN с экипажами команды SMP Racing, в которые входили не менее известные гонщики Виталий Петров и Сергей Сироткин. И G-Drive Racing завершили гонку на первом месте.

Третий этап серии, вновь прошедший в Подмосковье, для Русинова и его нового напарника Сергея Афанасьева снова завершился победой в классе, но вот сама гонка сложилась не так удачно. Мало того, что погода была холодной и дождливой, так еще и в одном из эпизодов их машина лишилась колеса. Так что в Сочи G-Drive Racing ехали за реваншем — и добились его.

Поскольку Роман не только гонщик, но и спортивный директор команды, «СЭ» попросил его поделиться впечатлениями от завершившегося сезона. Русинов рассказал и о сотрудничестве с Квятом, и о перспективах команды, и о том, что было самым сложным в нынешнем году.

Кубки призеров гонки. Фото пресс-служба АНО «РОСГОНКИ» пресс-служба АНО «РОСГОНКИ»

— До марта у нас подготовка шла по программе участия в мировом чемпионате, — напомнил Русинов. — За время с октября прошлого года было потрачено много времени, сил и ресурсов. Мы вместе с Даней Квятом проехали более 12 дней тестов. Но нам удалось оперативно переориентироваться в рамках программы бренда G-Drive по развитию и поддержке российского автоспорта в начале года. Поэтому круто, что мы выступили в REC и сразу же одержали победу.

— Чего ждете от будущего года?

— Мы обязательно продолжим работу в России. Думаю, конкретная гоночная программа определится в ближайшее время. Конечно, хотелось бы выступить и на международной арене, но это зависит не только от меня.

— Как проявил себя Квят в новом формате?

— Ему очень нравятся гонки на выносливость. Конечно, Даня стремится на мировой уровень, но один этап REC он с нами проехал. Была крутая гонка в Петербурге, мы финишировали впереди экипажей Петрова и Сироткина. Жалко, что они не приехали на следующие этапы.

— Что дает G-Drive Racing сотрудничество с Московским политехом?

— Мы предоставляем возможность молодым ребятам окунуться в автоспорт мирового уровня, сразу поставить перед собой высокую планку и двигаться в этом направлении. Сейчас у нас здесь 12 человек персонала команды работает на месте. А в самом Политехе еще больше — те, кто занимается доводкой, изготовлением запчастей и так далее. Проект очень интересный.

Роман Русинов и Сергей Афанасьев. Фото пресс-служба АНО «РОСГОНКИ» пресс-служба АНО «РОСГОНКИ»

Также команда G-Drive Racing продолжает работать с топливом G-Drive, которое является партнером и серии Russian Endurance Challenge.

— Мы последние годы всегда заливаем только G-Drive, даже в ле-мановские прототипы, — отметил Русинов. — И вся серия REC тоже пользуется этим топливом. Сколько нужно бензина нашей машине? 1,8 литра на круг.

Производители высокотехнологичного бензина G-Drive давно и прочно сотрудничают и с представителями кольцевых гонок, и в соревнованиях на выносливость, и даже с ралли-рейдом «Шелковый путь». Обратная связь от спортсменов помогает совершенствовать рецептуру топлива, которое реализуется на АЗС сети «Газпромнефть».