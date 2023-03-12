Чемпион «Дакара» Мардеев прокомментировал ралли-рейд этого года без участия его команды

Чемпион Ралли-рейда «Дакар-2015» Айрат Мардеев в интервью «СЭ» рассказал о своих впечатлениях от просмотра гонок на «Дакаре» этого года.

«Разумеется следил, это же моя жизнь. Интересная борьба, хорошая трасса. Постоянно что-то менялось, происходило. Разрывы сначала были большие, потом тут же таяли на глазах. Интересная борьба, так что гонки были насыщенные. Не сильно удивил результат, я понимал примерный расклад сил.

Совру если скажу что не хотелось самому участвовать. Но мы понимаем всю текущую ситуацию и нормально уже к ней относимся. Ждем «Шелковый путь», который пройдет этим летом. Большая и интересная гонка, не менее сложная чем «Дакар». Местами даже гораздо сложнее. Приглашаем всех на старт и финиш. Старт гонки, кстати, пройдет в Казани. Знаменательно для нас и для всей республики", — сказал Мардеев.

Отметим, что спортсмены «КАМАЗ-Мастер» не приняли участия в «Дакаре» так как отказались подписывать политический меморандум пилота от Международной федерации автоспорта FIA.