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Сегодня, 13:50

Чемпион «Дакара» Мардеев назвал смерть фаната после наезда экипажа Лопрайса несчастным случаем

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
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Чемпион Ралли-рейда «Дакар-2015» Айрат Мардеев в интервью «СЭ» поделился мнением об инциденте с чешским пилотом Алешем Лопрайсом на «Дакаре-2023».

Экипаж Лопрайса совершил наезд на фотографа из Италии, после чего он умер.

«Неприятная история, но это автоспорт, «Дакар». К сожалению, почти каждый год случаются такие эпизоды, в нашей команде тоже был такой случай. Со всеми такое случалось. Такие инциденты сложно предугадать. Здесь нельзя никого винить, просто несчастный случай, который увы произошел. В ралли-рейде огромная территория. Оцепить все и никого никуда не пускать невозможно.

Так что это несчастный случай, в котором нет ничьей вины. Я бы не стал осуждать ни организаторов, ни пилота, ни даже самого фаната. Решение пилота сойти с дистанции? Здесь каждый волен решать сам. Не могу залезть ему в голову и комментировать его решения. Понятно, что выступать было бы тяжело", — сказал Мардеев.

Отметим, что спортсмены «КАМАЗ-Мастер» не приняли участия в «Дакаре» так как отказались подписывать политический меморандум пилота от Международной федерации автоспорта FIA.

Айрат Мардеев. «Раньше мы смеялись над кибергонками, а теперь это будущее». Чемпион «Дакара» перешел в симрейсинг

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Чемпион «Дакара» Мардеев прокомментировал ралли-рейд этого года без участия его команды
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