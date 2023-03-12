Чемпион «Дакара» Мардеев заявил, что не собирается подписывать меморандум FIA в новой формулировке

Чемпион Ралли-рейда «Дакар-2015» Айрат Мардеев в интервью «СЭ» поделился мнением о новой формулировке и правилах по подписи политического меморандум пилота от Международной федерации автоспорта FIA, связанного с ситуацией вокруг Украины.

По новым правилам меморандум обязаны подписать все российские пилоты вне зависимости от наличия у них второго или третьего гражданства. Кроме того, изменились формулировки меморандума — вместо необходимости «проявить солидарность с народом Украины» от пилотов требуется поддержать «принципы мира и политического нейтралитета FIA»

«Для нас ничего не изменилось. Вторых паспортов у нас не было и так, а подписывать никакие политические заявления мы не собираемся. Четко выразили свою позицию и не раз, и она не изменится», — сказал Мардеев.

Отметим, что спортсмены «КАМАЗ-Мастер» не приняли участия в «Дакаре-2023» так как отказались подписывать данный меморандум.