«Раньше мы смеялись над кибергонками, а теперь это будущее». Чемпион «Дакара» перешел в симрейсинг

Интервью с известным пилотом «КАМАЗ-Мастер» Айратом Мардеевым.

В Казани продолжают экспериментировать с различными соревнованиями в формате «Фиджитал». На этой неделе в столице Татарстана провели особые ледовые гонки — команды соревновались в эстафете, где первым этапом был круг по виртуальному KazanRing, а затем второй пилот проезжал на карте по ледово-снежной трассе на городском стадионе. Среди участников были известные экипажи, например, команда SMP-Racing вместе с пилотом «Формулы-3» Александром Смоляром. Смоляр давно знаком с виртуальными гонками, даже выводил в симрейсинге из себя Макса Ферстаппена. Так что и не удивительно, что Александр вместе с Дмитрием Арсентьевым в итоге и победили.

Но если Смоляра с Арсентьевым увидеть в фиджатал-играх ожидаемо, то встретить боевой экипаж пилотов «КАМАЗ-Мастер» стало настоящим сюрпризом. Но как оказалось, Антону Шибалову не впервой управлять ледовым картом, а Айрат Мардеев уже год как изучает особенности виртуального спорта. В интервью «СЭ» Мардеев рассказал, как изменил свое отношение к симрейсингу и какие видит в нем перспективы, как разработчикам видеоигр про автоспорт правильно выбрать баланс физики и планирует ли Айрат с партнерами по команде из Набережных Челнов подписывать новый меморандум FIA, чтобы вернуться на официальные международные старты.

Стараюсь каждый день уделять время симулятору

— Какие у вас остались общие впечатления от гонки?

— Для нашей команды все прошло, в принципе, неплохо. Пусть мы не попали в итоговую тройку, но нас в целом скорее порадовали результаты, чем расстроили. Конечно, рассчитывали где-то на большее, но как есть. Не получилось до конца выложиться в симуляторе. Но в целом были неплохие заезды, как у Антона, так и у меня. Поэтому собой довольны. Сыграли свое погодные условия, из-за потепления на трассе совсем другое сцепление с дорогой. Симулятор — он всегда один и тот же, а вот реальная трасса меняется каждый день. Задача в любом случае была в первую очередь не спортивная у нас, а общего порядка. Популяризация автоспорта в стране, в республике, эксперимент с новыми дисциплинами.

— Состояние трассы вас удивило?

— Если про трассу на стадионе — то конечно, не самые простые условия. Но что поделать, все в равных обстоятельствах. Погоде не прикажешь. Для раллистов это привычно, мы знаем, что такое гонка и в град, и в снег, и в дождь, и в жару. Возможно, в этом плане у нас даже было преимущество по сравнению с остальными ребятами, кто больше по кольцевым гонкам. Подобная смена погоды на практике показывает мастерство пилота. Насколько быстро он готов адаптироваться под новые обстоятельства.

— Насколько для вас в целом актуальна идея фиджитал-спорта?

— Они привлекают широкую аудиторию, совмещая в себе два вида спорта. И киберспорт, и реальный спорт. Так что мне кажется, у подобных соревнований большое будущее. Хочется только пожелать удачи организаторам, чтобы эту идею поддерживали и развивали. В следующем году планируются международные игры, и это будет интересное событие. По возможности будем и дальше принимать участие в соревнованиях, если пригласят.

— Опытному раллисту интересно выступать в виртуальных гонках?

— А что в этом такого? У меня и дома есть симулятор. Стараюсь каждый день уделять ему время, проехать несколько кругов хотя бы. Как бы ни иронизировали люди, симулятор помогает держать себя в форме. Спортивная борьба есть и в киберспорте, ощущения и физика с каждым годом все больше приближаются к реальности. Почти все известные мировые пилоты тренируются в симуляторе, выступают в соревнованиях. Так проще изучить новую трассу, автомобиль. Так что это достаточно серьезное занятие.

Это раньше мы смеяться могли и называть видеоигры детскими игрушками. Сейчас это уже серьезный спорт с серьезными задачами. И за этим будущее. Что важно — симрейсинг открывает дорогу в автоспорт широким массам. Тренироваться на реальной машине — очень дорогое удовольствие, доступное единицам. Арендовать трассу, для ралли-рейда отцеплять огромные поля, расставлять маршалов, безопасников. В чистом поле не покатаешься. Симулятор гораздо проще и дешевле. Конечно, симрейсинг — это не геймпад для консоли. Нужен полноценный кокпит со всем оборудованием. Оно не самое дешевое, но цены не сравнимы с затратами на реальное авто.

— И все же вам ближе реальный автоспорт?

— Конечно. Он понятнее. В симуляторе я начинающий, год назад собрал свой кокпит, постепенно вливаюсь в эту культуру. Сложно пока конкурировать с опытными пилотами, которые много лет в кибергонках. Я не первый раз участвую в таких соревнованиях, был на соревнованиях в Москве и скажу честно: угнаться за ребятами, которые в симрейсинге давно, очень тяжело. Ровно едут, без ошибок, плотные результаты. Все больше участников, растет уровень. Конкуренция невероятная.

из личного архива Айрата Мардеева

Пилоты без реального опыта тренируются в симрейсинге

— Мы привыкли вас видеть в классе грузовиков, а здесь в Казани были карты. Насколько чувствовали себя не в своей тарелке?

— Для практически любого гонщика карт — это знакомое явление. Мы почти все с картов и начинаем, с детства занимаемся. Я с восьми лет на карте и до сих пор, если есть возможность, тренируюсь в картинг-центре. Это полезный навык.

— В цифровом этапе вы едете на легковой малолитражке. Непривычно после огромного «КАМАЗа»?

— Конечно, габариты другие, физика и поведение машины на трассе тоже. Это надо учитывать. Но опять же, мне знаком опыт управления легковой. Основы управления машиной одинаковые, есть нюансы, но это вопрос практики. Редко гоняю на легковых, но бывает, зимой тренируюсь на шипах, летом пробовал на раллийном авто себя. Хотелось бы почаще, но не хватает времени. Спасибо в этом плане симулятору — позволяет выдать похожие ощущения.

— То есть в основном тренируетесь в симуляторе на легковых?

— Пока что да, мне это сейчас интереснее.

— При этом есть ведь лицензированная игра по серии ралли-рейдов «Дакар»? Либо она вам не подходит?

— Конечно, я ее пробовал, но это скорее аркада. Для массового пользователя, а не профессионала. Что мне понравилось, там очень здорово перевели в цифру трассы, автомобили. Хорошо организована навигация, можно почувствовать себя на знаменитых поворотах. Отлично передана атмосфера, фанаты гонок довольны. Но вот что касается физики поведения автомобиля, отдачи управления — тут конечно есть вопросы, все очень далеко от реальной физики грузовика.

Интересно поиграть, отвлечься, нравится болельщикам, молодым и начинающим ребятам. У нас в академии команды мальчишки в нее играют. Популярна среди стримеров. Разработчики молодцы, что взялись за наш вид спорта, здорово, что не только на кольцевые гонки обращают внимание. Но мне как профессионалу она не совсем подходит, потому что нужен опыт симулятора.

— В плане физики всегда палка о двух концах — либо полная симуляция и узкая аудитория, либо аркадный режим и миллионные продажи...

— Понятное дело, что узкоспециализированные симуляторы не для всех. В Assetto Corsa без подготовки не поиграть. Главная задача игры по «Дакару» — популяризация ралли, и с этим она справляется неплохо. Побольше людей привлечь к культуре автоспорта, познакомить с ралли. Так что в этом направлении, пожалуй, направление выбрано правильное.

— А какие видеоигры могут претендовать на статус полноценного симулятора ралли?

— Dirt Rally иRichard Burns Rally. Ей скоро 20 лет будет, но до сих пор подобного уровня проработки различных условий трассы я не встречал. На нее делают много модов, актуализируют, и многие реальные раллисты тренируются именно в этой игре.

Для раллистов тренировки через симулятор еще более актуальны, потому что нам создать условия для ежедневных полноценных занятий сложнее, чем для кольцевиков. У них есть готовый автодром, выезжай и наезжай круги, а мы жить в пустыне не можем. Я тоже по возможности стараюсь включать раллийные симуляторы, особенно ближе к реальным стартам. Выбираю трассу, на которой предстоит выступать, и вперед.

— В симрейсинге вы участвовали в показательных заездах или в полноценных соревнованиях?

— Заявился недавно на московский чемпионат. В классе суперпродакшен участвовал в Assetto Corsa. Много разных чемпионатов проходит, по возможности участвую. Благо мне делают поблажку и позволяют стартовать не во всех этапах. Понимают загруженность. Если время есть, на отдельные этапы выезжаю. Мне нравится, я вижу, как серьезно люди подходят к делу, растет уровень, подготовка. Интересно за этим наблюдать.

Бывает, что пилоты даже без серьезного опыта в реальных гонках, картинге хорошо себя показывают в симрейсинге, быстро соображают, грамотно работают, знают, что делать. И потом выходят на реальный автодром и также показывают отличный результат. Такие истории позволяют надеяться, что автоспорт наконец-то приобретет массовость, станет ближе к простым людям.

Фото Global Look Press

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— Созвониться с друзьями-пилотами и проехать дружескую гонку в выходной — это возможная история для автоспорта?

— Разово можем погонять, но, к сожалению, не так часто. У всех свои графики, так что скорее случайно пересечемся на отдельных чемпионатах, куда нас пригласили организаторы. Я встречал ребят из РСКГ-гонок в ралли. Самому собрать людей сложно. Я сам хочу, но угадать расписание каждого нереально... Из интересного — недавно близко познакомился с известным стримером по автогонкам KuzKuz Racing Павлом, есть мысли с ним провести совместные заезды. Он предложил гонки с подписчиками. Мне лично любопытно проехаться с любителями.

— Когда встречаются вместе футболисты, для них сыграть в FIFA — за милое дело. А в автоспорте пока такой культуры нет?

— К сожалению, не так часто видимся. И не у всех, не везде есть симуляторы. Футболистам проще, взять консоль и два геймпада. Полноценный кокпит долго и дорого собирать, с собой перевозить сложно и накладно.

— Вам интересен только полноценный симрейсинг? Аркадные гонки даже не рассматриваете?

— Конечно. Кокпит, физика. Я привык к этому, знаю, какие будут ощущения, и жду их. Садиться за что-то попроще и смысла, и удовольствия нет. Я пробовал аркадные гонки, но для себя смысла в них не увидел.

— Симрейсинг может стать заменой реальным международным стартам? В текущих условиях, когда выступления в реальных соревнованиях ограничены...

— Мы пересекаемся с людьми из разных стран. Есть соответствующие площадки, публичные сервера, где можно ездить с ребятами из любой страны мира. Не чувствуется какого-то негативного отношения. Все нормально друг к другу относятся, потому что нас объединяет спорт, любовь к автоспорту. Нормально общаемся с нашими прямыми конкурентами. Ждем, когда ситуация разрешится, и мы сможем полноценно выступать на международных соревнованиях.

— Интересно было бы посоревноваться в симрейсинге с чехами и голландцами, которые заняли лидирующие позиции в ралли в ваше отсутствие?

— Со всеми интересно соревноваться. Не делю людей по национальности. Лидеры сейчас голландцы, их экипаж выиграл «Дакар» этого года. Но, к сожалению, никто из них в симрейсинге не выступает. Жаль, было бы и правда любопытно с ними посоревноваться.

из личного архива Айрата Мардеева.

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— Следили за «Дакаром» этого года? Какие впечатления?

— Конечно, следил, это же моя жизнь. Интересная борьба, хорошая трасса. Постоянно что-то менялось, происходило. Разрывы сначала были большие, потом тут же таяли на глазах. Интересная борьба, так что гонки были насыщенные. Не сильно удивил результат, я понимал примерный расклад сил.

— На «Дакаре» был неприятный инцидент — чешский пилот Алеш Лопрайс лидировал, но снялся после того, как сбил зрителя. Как оцените эту ситуацию?

— Неприятный случай, но это автоспорт, «Дакар». К сожалению, почти каждый год случаются такие эпизоды, в нашей команде тоже был такой случай.

— Есть ли способы избежать подобных трагедий?

— Такие инциденты сложно предугадать. Это просто несчастный случай. Оцепить все и никого никуда не пускать невозможно. Я бы не стал осуждать ни организаторов, ни пилота, ни даже самого фаната.

— Когда смотрели «Дакар», сильно переживали, что без вас проходят гонки?

— Нет, конечно же, хотелось самому участвовать. Но мы понимаем всю текущую ситуацию, и нормально уже к ней относимся. Ждем «Шелковый путь», который пройдет этим летом. Большая и интересная гонка, не менее сложная, чем «Дакар». Местами даже гораздо сложнее. Приглашаем всех на старт и финиш. Старт гонки, кстати, пройдет в Казани. Знаменательно для нас и для всей республики.

— Сейчас FIA изменила позицию по соглашению пилотов. В новой форме вы готовы его подписать?

— Для нас ничего не изменилось. Вторых паспортов у нас не было и так, а подписывать политические заявления мы не собираемся. Четко выразили свою позицию, и не раз, и она не изменится.

— Как идет подготовка к «Шелковому пути»?

— Что касается организации, не могу сказать. От себя как спортсмена — мы готовимся, готовим машины. Скоро стартует чемпионат России, мы планируем участвовать во всех этапах. Подготовка идет полным ходом. Ждем с нетерпением!

Айрат Мардеев

Родился 1 января 1987 в Брежневе (Набережные Челны)

Пилот «КАМАЗ-Мастер». Победитель «Ралли Дакар» — 2015 в классе грузовиков. Чемпион ралли-рейда «Шелковый путь», «Великая степь — Дон», «Симбирский тракт» и «Хазарские степи»