Марафон-мейджор впервые с 1996 года выиграл европеец. Эра кенийцев заканчивается?

Швед Андреас Альмгрен сотворил сенсацию в Нью-Йорке, завоевал золото на престижном забеге с первой попытки.

Нью-Йоркский марафон. Элита

Мужчины

1. Андреас Альмгрен (Швеция) — 2:06.01

2. Йеманеберхан Криппа (Италия) — 2:06.14

3. Камохело Мофоло (Лесото) — 2:06.26

Женщины

1. Шейла Чепкируи (Кения) — 2:24.36

2. Джессика Макклейн (США) — 2:24.42

3. Хеллен Обири (Кения) — 2:24.43

Победа 31-летнего шведа Андреаса Альмгрена в Нью-Йоркском марафоне стала исторической не только из-за самого результата. Бегун европейского происхождения впервые за 30 лет выиграл один из крупнейших марафонов мира среди мужчин. Последний раз подобное случалось в 1996 году, когда британец Пол Эванс отпраздновал успех в Чикаго, а итальянец Джакомо Леоне — в Нью-Йорке.

В последующие десятилетия крупные марафонские титулы для европейских стран чаще брали спортсмены африканского происхождения. Мо Фара родился в Сомали и переехал в Великобританию ребенком, Абди Нагее — тоже из Сомали и перебрался в Нидерланды в шестилетнем возрасте, Сифан Хассан родилась в Эфиопии и стала жительницей Нидерландов подростком. Альмгрен же родился и вырос в пригороде Стокгольма, и его родители — этнические шведы.

В своем первом марафоне скандинав преодолел 42,195 км за 2:06.01, опередив итальянца с эфиопскими корнями Йеманеберхана Криппу на 13 секунд.

Выбрал трассу, где решает последний километр

В 2026 году Нью-Йоркский марафон отмечал 50-летие пятирайонного маршрута. Около 60 тысяч участников пробежали через Статен-Айленд, Бруклин, Куинс, Бронкс и Манхэттен. Элитным спортсменам пришлось преодолеть пять мостов, взобраться на холмы и штурмовать заключительный подъем к Центральному парку.

В отличие от Берлина и Чикаго, в Нью-Йорке нет пейсмейкеров, а особенности трассы делают гонку скорее тактическим испытанием, чем погоней за рекордом. Альмгрен сознательно выбрал именно этот старт вместо более быстрых марафонов. Швед рассчитывал воспользоваться своим главным преимуществом — скоростью на заключительном отрезке, приобретенной за годы выступлений на стадионе.

«Мне подходит Нью-Йорк: я пришел из бега на дорожке, а здесь первая половина обычно проходит довольно медленно, после чего темп постепенно растет. В шоссейных гонках у меня сильный финиш. На этой трассе много подъемов, и многие не готовятся к бегу под уклон. Я дополнительно работал над квадрицепсами и эксцентрической силой», — рассказывал Альмгрен в интервью The Athletic перед соревнованием.

План сработал практически идеально. Первые 35 км лидерская группа сохраняла 15 человек. После ускорения действующего чемпиона Бенсона Кипруто она постепенно сократилась до четырех бегунов: Альмгрена, Криппы, Кипруто и американца Зухайра Талби. Американец отстал первым, затем не выдержал темп кенийский фаворит.

За последнюю милю швед оторвался от Криппы и финишировал с преимуществом 13 секунд. Последние 2,195 км Альмгрен преодолел за 6.01. Быстрее этот отрезок в истории марафонов бежал только кениец Сабастьян Саве — 5.51 во время установления мирового рекорда в Лондоне в апреле 2026 года.

Результат 2:06.01 вошел в четверку лучших в истории нью-йоркской трассы и уступил рекорду Тамирата Толы (2:04.58), установленному в 2023 году, всего 1.03. В 2025-м Кипруто выиграл марафон за 2:08.09. Таким образом, швед оказался быстрее прошлогоднего победителя на 2 минуты 8 секунд.

Глубина результатов тоже оказалась необычной. В 2026 году шесть мужчин выбежали из 2:07, тогда как за всю предыдущую историю Нью-Йоркского марафона такой результат показывали только семеро. Мировой рекорд Саве составляет 1:59.30 — на 6 минут 31 секунду быстрее результата Альмгрена. Однако в Лондоне более ровная трасса, чем в Нью-Йорке. Нью-Йоркский марафон относится к наиболее сложным марафонам-мейджорам.

Восточноафриканские фавориты на этот раз остались в мужском разряде без медалей. Кипруто, защищавший титул, занял четвертое место, уступив бронзе всего секунду. Двукратный победитель Нью-Йорка Джеффри Камворор финишировал девятым, чемпион 2024 года Абди Нагее — 13-м.

Третье место занял 21-летний представитель Лесото Камоэло Мофоло. Он принес своей стране первый подиум в истории соревнования и сделал это в свой день рождения. Мужской пьедестал впервые за всю эпоху World Marathon Majors, начавшуюся в 2006 году, обошелся без представителей Кении и Эфиопии.

Андреас Альмгрен. Фото Getty Images

Математик, который сам проектирует тренировки

История Альмгрена необычна даже по меркам профессионального спорта. В юности он занимался футболом и выступал на позиции правого защитника в академии АИК — одного из известных шведских клубов. Травмы заставили его переключиться на легкую атлетику.

В 2014 году швед выиграл бронзу чемпионата мира среди юниоров на дистанции 800 м. Его личный рекорд на этой дистанции составляет 1:45.59. Однако серия стрессовых переломов едва не поставила крест на карьере бегуна. Альмгрен постепенно перешел на более длинные дистанции и стал специализироваться на 5000 и 10 000 м.

За пределами стадиона у шведа тоже необычная биография. Он изучал математику на магистерском уровне и работал аналитиком данных в спортивно-технологической компании Svexa. В 2025 году Альмгрен оставил работу, чтобы полностью сосредоточиться на профессиональном беге.

При этом спортсмен самостоятельно составляет практически все тренировочные планы. Он использует систему двойного порога, популярную у норвежских бегунов, и внимательно анализирует нагрузку. Перед Нью-Йоркским марафоном Альмгрен увеличил недельный объем до 235 км, включил в программу длительные пробежки на 35 км и более, тренировался на высоте в американском Флагстаффе и отдельно укреплял мышцы ног для преодоления спусков.

Подготовка не была публичной. Швед примерно год скрывал планы дебютировать на марафонской дистанции, чтобы не создавать лишнего ажиотажа вокруг своего эксперимента.

Результаты последних сезонов объясняют, почему Альмгрен вообще решился на такой шаг. В 2025 году он завоевал бронзу чемпионата мира на 10 000 м, установил европейский рекорд на 5000 м (12.44,27), а в 2026-м стал чемпионом Европы на 10 000 м и чемпионом мира в полумарафоне с результатом 58.06. Последний результат также стал европейским рекордом.

«Я, наверное, никогда не испытывал таких сильных эмоций после забега. За пять километров до финиша я почувствовал, что сегодня у меня есть силы. Когда я увидел, что отрыв достаточно велик, подумал: «Ладно, просто насладись последними сотнями метров: не каждому выпадает возможность пережить такое», — признался Альмгрен в интервью The Guardian после победы.

У шведа есть основания рассчитывать на дальнейшие успехи в марафонах-мейджорах. Его скорость на коротких дистанциях, выдающиеся результаты в полумарафоне и способность грамотно распределять силы позволяют ему конкурировать с гораздо более опытными специалистами. Главным условием остается здоровье: предыдущие травмы уже неоднократно мешали его карьере.

Победа в Нью-Йорке принесла Альмгрену олимпийский норматив на марафон для Игр-2028 в Лос-Анджелесе. Сам спортсмен пока не определился с окончательными планами выступлений в обозримом будущем, однако теперь у него есть возможность выбирать между стадионными дистанциями и марафоном.

Андреас Альмгрен. Фото Getty Images

Беговой мир заговорил о новой звезде

Мировое беговое сообщество обратило внимание на Альмгрена еще до старта. Победитель Нью-Йоркского марафона 2024 года Абди Нагее, представляющий Нидерланды, заранее выделял шведа среди претендентов.

«Добро пожаловать в новую реальность. Этот парень просто ненормальный», — говорил Нагее в интервью нидерландской телекомпании NOS, оценивая возможности дебютанта.

Итальянская пресса тоже не скрывала впечатлений. Журналист Gazzetta dello Sport Андреа Буонджованни назвал шведа инопланетянином.

«Инопланетянин. Сейчас Альмгрен, вероятно, непобедим для любого соперника», — написал итальянский журналист после марафона в Нью-Йорке.

Американский специалист Джонатан Голт из LetsRun отдельно отметил, что победа шведа в США не была случайностью. Он напомнил о переходе Альмгрена с 800 м на длинные дистанции и подчеркнул значение его финишной скорости. Пользователи социальных сетей тем временем обсуждали опубликованные шведом показатели спортивных часов.

«Вот это мощь. Он ведь полностью контролировал забег. Пульс выше 170 поднялся, только когда он начал радоваться победе. Это просто безумие!» — написал в соцсетях один из любителей бега, комментируя данные Альмгрена в Strava.

Женскую гонку в Нью-Йорке выиграла кенийка Шейла Чепкируи — 2:24.36. Она завоевала второй титул в Нью-Йорке за три года, оторвавшись от соотечественницы Хеллен Обири на последних 150 м. Американка Джессика Макклейн опередила Обири на финише и заняла второе место с результатом 2:24.42. Обири стала третьей — 2:24.43.

Среди участников массового старта выделялись 80-летняя жительница Бронкса Милдред Бейкер, которая впервые преодолела полную марафонскую дистанцию после дебюта на полумарафоне годом ранее, и Ханна Борн. Последняя пережила теракт 11 сентября, находясь в детском центре Пентагона, и пробежала дистанцию за 3:58.10 в память о 2977 погибших.

Для Альмгрена Нью-Йорк стал не просто удачным дебютом, а подтверждением того, что европейский бегун с опытом выступлений на средних дистанциях способен конкурировать за победу на самой длинной олимпийской легкоатлетической дистанции. Если шведу удастся избежать травм и сохранить нынешний уровень подготовки, его имя наверняка будет регулярно появляться среди главных претендентов на титулы крупнейших марафонов мира. Однако говорить о том, что эра кенийцев и эфиопов в беге на длинные дистанции подходит к концу, конечно, преждевременно. Они по-прежнему остаются фаворитами всех главных стартов, просто сейчас у них стало на одного сильного конкурента больше.