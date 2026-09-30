В МОК рекомендовали обратиться к World Athletics по вопросу обращения легкоатлетов из России

В пресс-службе Международного олимпийского комитета (МОК) ответили на вопрос «СЭ» о письме российских легкоатлетов в ООН, МОК и Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (World Athletics) для разрешения вопроса об их участии в международных турнирах.



«Согласно решению Исполнительного комитета МОК от 7 июля 2026 года, рекомендованные МОК условия участия для международных федераций и организаторов международных спортивных соревнований в отношении российских спортсменов и команд больше не применяются. Однако международные федерации самостоятельно определяют критерии допуска к участию в своих соревнованиях в соответствии со своими правилами и уставами. Просим вас обратиться в World Athletics», — сказали «СЭ» в пресс-службе организации.



Российские легкоатлеты с 2022 года лишены возможности выступать на соревнованиях World Athletics даже в нейтральном статусе из-за ситуации на Украине. В июле 2026 года МОК восстановил членство Олимпийского комитета России и рекомендовал международным федерациям снять ограничения с отечественных атлетов.