Легкая атлетика
Новости
Статьи Олимпиада Чемпионат мира
Уведомления
Главная
Легкая атлетика
Призера чемпионата Европы Вильфрид Аппио приговорили к шести месяцам тюрьмы условно за домашнее насилие

Призера чемпионата Европы Аппио приговорили к шести месяцам тюрьмы условно за домашнее насилие

Руслан Минаев

Французский легкоатлет Вильфрид Аппио приговорен к шести месяцам лишения свободы условно за насилие в отношении бывшей девушки, сообщает RMC Sport.

Суд признал 28-летнего спортсмена виновным. Его также обязали выплатить потерпевшей 2 тысячи евро в качестве компенсации морального вреда, запретили контактировать с ней и появляться у нее дома.

По словам бывшей девушки Аппио, случаи насилия происходили в 2018 и 2019 годах. В июле 2024-го она рассказала об этом СМИ, после чего Федерация легкой атлетики Франции начала внутреннее дисциплинарное разбирательство и обратилась в правоохранительные органы.

Во время судебного заседания Аппио признал «токсичное» поведение со своей стороны, но отрицал применение физического насилия. Прокуратура запрашивала для спортсмена 12 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком в пять лет.

Аппио завоевал серебро чемпионата Европы 2022 года в беге на 400 метров с барьерами. В 2025-м француз был отстранен на полтора года за нарушение антидопинговых правил.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
легкая атлетика
Читайте также
Спасибо, Лео, за волшебство. Рабинер — о прощании Месси со сборной Аргентины
Король уходит! Месси закончил великую карьеру в сборной
Лео вспомнил об отце и заставил плакать своих партнеров. Что произошло после последнего матча Месси за сборную
Популярное видео
Синицина и Кацалапов — в подкасте Ксении Шойгу «Гибкий ЗОЖ»
Синицина и Кацалапов — в подкасте Ксении Шойгу «Гибкий ЗОЖ»
Отстранение Андрея Разина — ошибка
Отстранение Андрея Разина — ошибка
«Рейнджерс» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Юта»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Юта»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
Хорватия — Испания: Лига наций, 4-й тур, видеообзор матча
Хорватия — Испания: Лига наций, 4-й тур, видеообзор матча
Англия — Чехия: Лига наций, 4-й тур, видеообзор матча
Англия — Чехия: Лига наций, 4-й тур, видеообзор матча
ЦСКА не остановить. Зачем Гусеву «Сочи». Кузнецов покинул «Сибирь»
ЦСКА не остановить. Зачем Гусеву «Сочи». Кузнецов покинул «Сибирь»
«Тампа-Бэй» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
Франция — Бельгия: Лига наций, 4-й тур, видеообзор матча
Франция — Бельгия: Лига наций, 4-й тур, видеообзор матча
Италия — Турция: Лига наций, 4-й тур, видеообзор матча
Италия — Турция: Лига наций, 4-й тур, видеообзор матча
Каменев поехал в ECHL. Русские новички в Америке
Каменев поехал в ECHL. Русские новички в Америке
«Рейнджерс» — «Юта»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Юта»: НХЛ, видеообзор матча
Португалия — Норвегия: Лига наций, 4-й тур, видеообзор матча
Португалия — Норвегия: Лига наций, 4-й тур, видеообзор матча
Нидерланды — Сербия: Лига наций, 4-й тур, видеообзор матча
Нидерланды — Сербия: Лига наций, 4-й тур, видеообзор матча
Уэльс — Дания: Лига наций, 4-й тур, видеообзор матча
Уэльс — Дания: Лига наций, 4-й тур, видеообзор матча
Греция — Германия: Лига наций, 4-й тур, видеообзор матча
Греция — Германия: Лига наций, 4-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Волга»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Волга»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Сан-Хосе» — «Лос-Анджелес»: видеообзор матча НХЛ
«Сан-Хосе» — «Лос-Анджелес»: видеообзор матча НХЛ
«Миннесота» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Испания — Чехия: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Испания — Чехия: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Хорватия — Англия: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Хорватия — Англия: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Гусев в «Сочи». Кризис «Спартака»
Гусев в «Сочи». Кризис «Спартака»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

В МОК рекомендовали обратиться к World Athletics по вопросу обращения легкоатлетов из России
Новости
RSS RSS
Все новости