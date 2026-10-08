Призера чемпионата Европы Аппио приговорили к шести месяцам тюрьмы условно за домашнее насилие

Французский легкоатлет Вильфрид Аппио приговорен к шести месяцам лишения свободы условно за насилие в отношении бывшей девушки, сообщает RMC Sport.

Суд признал 28-летнего спортсмена виновным. Его также обязали выплатить потерпевшей 2 тысячи евро в качестве компенсации морального вреда, запретили контактировать с ней и появляться у нее дома.

По словам бывшей девушки Аппио, случаи насилия происходили в 2018 и 2019 годах. В июле 2024-го она рассказала об этом СМИ, после чего Федерация легкой атлетики Франции начала внутреннее дисциплинарное разбирательство и обратилась в правоохранительные органы.

Во время судебного заседания Аппио признал «токсичное» поведение со своей стороны, но отрицал применение физического насилия. Прокуратура запрашивала для спортсмена 12 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком в пять лет.

Аппио завоевал серебро чемпионата Европы 2022 года в беге на 400 метров с барьерами. В 2025-м француз был отстранен на полтора года за нарушение антидопинговых правил.