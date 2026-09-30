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Легкоатлет Шубенков планирует стать управленцем в сфере спорта после завершения карьеры

Сергей Филин

Чемпион мира 2015 года в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков рассчитывает стать управленцем после завершения спортивной карьеры.

«Карьера моя идет постепенно на спад, и уже пора бы задуматься о том, что у меня в жизни еще, какие перспективы и варианты существуют. В теории можно было бы стать еще и спортивным управленцем, хотя диплом юриста мне, в принципе, позволяет идти на госслужбу. Все равно, несмотря на это, знающие люди, к чьему совету стоит прислушаться, посоветовали где-нибудь пройти переподготовку на госуправление», — приводит слова Шубенкова ТАСС.

У 35-летнего спортсмена есть два высших образования — юридическое и спортивное. Легкоатлет поступил в Российский международный олимпийский университет (РМОУ) и отметил, что сможет совмещать учебу и тренировки.

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Источник: ТАСС
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легкая атлетика
Сергей Шубенков
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